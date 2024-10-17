Спагетти с курицей в сметане: вкусный ужин для всей семьи из самых простых продуктов

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Спагетти с курицей в сметанном соусе — это быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 20 минут. В качестве макаронной основы можно использовать спагетти, лапшу или любые другие макаронные изделия.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Существует два варианта приготовления этого блюда: более лёгкий и более насыщенный. Предлагаем вам приготовить второй вариант, который отличается большей остротой и пикантностью. Для этого нужно просто добавить больше специй и немного дольше держать на огне куриное филе.

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Макаронные изделия (спагетти или лапша) — 200 г

Сметана — 200 мл

Чеснок — 2 зубчика

Лук репчатый — 1 шт.

Паприка — 0,5 ч. л.

Орегано — 0,25 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Приготовление

Нарежьте куриное филе небольшими ломтиками. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте куриное филе до золотистого цвета. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Жарьте ещё 7 минут, пока лук не станет мягким и чеснок не будет источать характерный аромат. Посолите и приправьте курицу специями. Если блюдо предназначено для детей, то не стоит его слишком зажаривать, а специи можно не добавлять. Сладкая паприка не придаёт блюду остроты, но зато оно приобретает красивый цвет. Добавьте сметану и закипятите соус. Прогревайте соус, пока он не загустеет. Подсолите при необходимости. Отварите макаронные изделия до готовности, следуя инструкции на упаковке. Смешайте спагетти с соусом прямо в сковороде или выложите их на блюдо и полейте соусом сверху.

Приятного аппетита!

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.





Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

