Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкт-Петербуржцы о поездке в Малайзию: долгая дорога, яркие впечатления и непредсказуемые траты
Как убрать заломы с кроссовок: самые эффективные методы
5 лучших упражнений для женщин для набора мышечной массы
Как навсегда решить проблему с муравьями на своём участке
Автомобили, которые становятся членами семьи
Попытки США украсть активы РФ заставили мир пересмотреть отношение к доллару
Журнал Lancet: WW терапия помогает справиться с лишним весом за 12 недель
Как избавиться от сухости локтей: рецепт скраба и способ применения
Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх

Спагетти с курицей в сметане: вкусный ужин для всей семьи из самых простых продуктов

2:00
Еда

Спагетти с курицей в сметанном соусе — это быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 20 минут. В качестве макаронной основы можно использовать спагетти, лапшу или любые другие макаронные изделия.

Спагетти с курицей в сметане: вкусный ужин для всей семьи из самых простых продуктов
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Существует два варианта приготовления этого блюда: более лёгкий и более насыщенный. Предлагаем вам приготовить второй вариант, который отличается большей остротой и пикантностью. Для этого нужно просто добавить больше специй и немного дольше держать на огне куриное филе.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Макаронные изделия (спагетти или лапша) — 200 г
  • Сметана — 200 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Паприка — 0,5 ч. л.
  • Орегано — 0,25 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Растительное масло — 2-3 ст. л.

Приготовление

  1. Нарежьте куриное филе небольшими ломтиками.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте куриное филе до золотистого цвета.
  3. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Жарьте ещё 7 минут, пока лук не станет мягким и чеснок не будет источать характерный аромат.
  4. Посолите и приправьте курицу специями. Если блюдо предназначено для детей, то не стоит его слишком зажаривать, а специи можно не добавлять. Сладкая паприка не придаёт блюду остроты, но зато оно приобретает красивый цвет.
  5. Добавьте сметану и закипятите соус.
  6. Прогревайте соус, пока он не загустеет. Подсолите при необходимости.
  7. Отварите макаронные изделия до готовности, следуя инструкции на упаковке.
  8. Смешайте спагетти с соусом прямо в сковороде или выложите их на блюдо и полейте соусом сверху.

Приятного аппетита!

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх
Тут без семьи: Госдума может запретить трудовым мигрантам въезд с семьями
Россияне ждут тринадцатую зарплату: оптимизм работников бьет рекорды
Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных
Теперь многоразовый: в России научились использовать дроны-камикадзе второй раз
В России нашли способ ускорить поиск научных публикаций с помощью ИИ
Довести до мировой войны: в Госдуме заявили о главном замысле плана Зеленского
Комиссии за госплатежи через СБП уйдут в прошлое, но банки найдут способ компенсировать потери
Трагедия в Тайгане: львов, загрызших сотрудницу, не усыпят
OneTwoTrip: туристы дольше всего отдыхают в Москве и Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.