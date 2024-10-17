Спагетти с курицей в сметане: вкусный ужин для всей семьи из самых простых продуктов

Спагетти с курицей в сметанном соусе — это быстрое и вкусное блюдо, которое можно приготовить всего за 20 минут. В качестве макаронной основы можно использовать спагетти, лапшу или любые другие макаронные изделия.
Существует два варианта приготовления этого блюда: более лёгкий и более насыщенный. Предлагаем вам приготовить второй вариант, который отличается большей остротой и пикантностью. Для этого нужно просто добавить больше специй и немного дольше держать на огне куриное филе.
Ингредиенты:
Приготовление
Приятного аппетита!
Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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