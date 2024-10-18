Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин призвал к прекращению конфликта между Ираном и Израилем: Россия готова содействовать миру
Хейли Бибер дала первое после рождения сына интервью: ошибки будут происходить
Ученые раскрывают секрет точности в постройке древнеегипетских пирамид
Как выбрать пакетированный сок в магазине: советы доцента
Можжевельник в вашем саду: от выбора почвы до подготовки к зиме
Снеговик ХК "Сибирь" подарил певице Полине Гагариной именной свитер
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Настасья Самбурская отреагировала на нападки хейтеров: неужели я такое чудовище
Путь к решению: Путин указал, что могут быть достигнуты компромиссы между Ираном и Израилем

Секрет низкокалорийных блинов: простое решение для любителей вкусного

1:48
Еда

Блины — любимое блюдо во многих семьях, и многие хозяйки готовят их минимум два раза в неделю, чтобы порадовать родных. Это универсальное угощение можно подавать с самыми разными продуктами, как сладкими, так и солеными. Благодаря разнообразию начинок, блины становятся прекрасным выбором для завтраков и обедов.

Секрет низкокалорийных блинов: простое решение для любителей вкусного
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Тем не менее, врачи предупреждают, что частое употребление блинов может оказаться вредным для фигуры из-за их высокой калорийности. Однако, если вы хотите наслаждаться этим блюдом чаще, есть способ снизить калорийность — не добавлять муку и растительное масло в тесто. Предлагаем простой и полезный рецепт!

Кулинары отмечают, что блины без муки и масла будут богаты белком, поэтому важно следить за балансом макронутриентов в рационе, чтобы не перегружать его белком.

Для приготовления таких блинов вам понадобятся: куриные яйца, мягкий творог консистенции сметаны, кукурузный крахмал, разрыхлитель, кипяток и соль. Все ингредиенты, кроме кипятка, необходимо поместить в глубокую миску и взбить с помощью погружного блендера.

После этого добавьте кипяток и жарьте блины на сухой сковороде без масла.

Примерные пропорции ингредиентов: на две упаковки творога потребуется около семи яиц, чуть более 300 мл молока, две чайные ложки разрыхлителя, три столовые ложки крахмала и около четырех столовых ложек кипятка.

Также врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рекомендует жарить блины на сале, поскольку оно не выделяет канцерогенов и насыщает блюдо полезными витаминами и незаменимыми жирными кислотами.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков. Кроме того, аминокислотные остатки в составе белка часто подвергаются посттрансляционным модификациям, которые могут возникать и до того, как белок начинает выполнять свою функцию, и во время его «работы» в клетке. Часто в живых организмах несколько молекул разных белков образуют сложные комплексы, например фотосинтетический комплекс и другие комплексы.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Криминал
Криминальный архив: северодвинский Чикатило
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Советы
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка Аудио 
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
Актриса Оксана Акиньшина удивила фотографиями в купальнике на фоне слухов о беременности
ВСУ наступает: сотни свиней разбежались с ферм в курском приграничье
Почему яйца — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть
Лучшие рецепты заморозки помидоров: откройте секреты сохранения урожая
Александр Буйнов назвал три блюда и предложил поклонникам угадать его любимое
Врач назвала ягоды и овощи, которые защищают от рака
Квашение, соление и мочение: как выбрать лучший способ заготовки
Борьба продолжается: Путин заявил о готовности России продолжать сражение
В Татарстане снизилась стоимость АИ-95: почему это выгодно поставщикам бензина
Автоэксперт Сажин об идее выдавать права с 16 лет: опыт с электросамокатами ничему не учит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.