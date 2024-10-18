Секрет низкокалорийных блинов: простое решение для любителей вкусного

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины — любимое блюдо во многих семьях, и многие хозяйки готовят их минимум два раза в неделю, чтобы порадовать родных. Это универсальное угощение можно подавать с самыми разными продуктами, как сладкими, так и солеными. Благодаря разнообразию начинок, блины становятся прекрасным выбором для завтраков и обедов.

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Тем не менее, врачи предупреждают, что частое употребление блинов может оказаться вредным для фигуры из-за их высокой калорийности. Однако, если вы хотите наслаждаться этим блюдом чаще, есть способ снизить калорийность — не добавлять муку и растительное масло в тесто. Предлагаем простой и полезный рецепт!

Кулинары отмечают, что блины без муки и масла будут богаты белком, поэтому важно следить за балансом макронутриентов в рационе, чтобы не перегружать его белком.

Для приготовления таких блинов вам понадобятся: куриные яйца, мягкий творог консистенции сметаны, кукурузный крахмал, разрыхлитель, кипяток и соль. Все ингредиенты, кроме кипятка, необходимо поместить в глубокую миску и взбить с помощью погружного блендера.

После этого добавьте кипяток и жарьте блины на сухой сковороде без масла.

Примерные пропорции ингредиентов: на две упаковки творога потребуется около семи яиц, чуть более 300 мл молока, две чайные ложки разрыхлителя, три столовые ложки крахмала и около четырех столовых ложек кипятка.

Также врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рекомендует жарить блины на сале, поскольку оно не выделяет канцерогенов и насыщает блюдо полезными витаминами и незаменимыми жирными кислотами.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. Множество их комбинаций определяет большое разнообразие свойств молекул белков. Кроме того, аминокислотные остатки в составе белка часто подвергаются посттрансляционным модификациям, которые могут возникать и до того, как белок начинает выполнять свою функцию, и во время его «работы» в клетке. Часто в живых организмах несколько молекул разных белков образуют сложные комплексы, например фотосинтетический комплекс и другие комплексы.



