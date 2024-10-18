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Почему яйца — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть

1:31
Еда

Яйца на диете: как они помогают в процессе похудения?

Почему яйца — идеальный завтрак для тех, кто хочет похудеть
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Диета — это не всегда отказ от любимых продуктов. Многие, стремясь к снижению веса, переходят на строгий дефицит калорий, исключая привычные блюда. Однако эксперты из EatingWell утверждают, что отказываться от яиц во время диеты вовсе не обязательно. Наоборот, включение яиц в рацион может поддержать чувство сытости на длительное время и тем самым снизить количество приёмов пищи.

Исследования показывают, что употребление яиц на завтрак помогает дольше оставаться сытым по сравнению с быстрыми углеводами, такими как хлопья или выпечка. Белок в яйцах усваивается медленнее, что способствует снижению голода на протяжении дня. Это особенно важно для тех, кто хочет сбалансировать диету и избежать переедания.

Одно крупное яйцо содержит всего 70 калорий и 6 граммов качественного белка, что делает его отличным выбором для сытного, но не калорийного приема пищи. Яйца можно сочетать с цельнозерновым хлебом, кашами или овощами, создавая разнообразные и питательные блюда.

Кроме завтрака, яйца могут быть использованы и для других приёмов пищи: обед, ужин или перекус. Главное — помнить об умеренности. Врачи рекомендуют не превышать 2 яйца в день для поддержания здоровья и баланса в рационе.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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