Как апельсиновая цедра помогает ускорить метаболизм и снизить холестерин

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Большинство людей выбрасывает апельсиновую кожуру, но терапевт Юлия Погодина настоятельно рекомендует этого не делать. Как показало новое исследование, апельсиновые корки содержат множество полезных веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Верхний слой кожуры цитрусовых, называемый цедрой, не менее полезен, чем мякоть. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" врач отметила, что цедра апельсина богата витаминами, микроэлементами, клетчаткой и эфирными маслами. Употребление цедры в свежем виде может ускорить метаболизм, снизить уровень "плохого" холестерина в крови, улучшить гормональный фон, а также облегчить менструальные боли у женщин.

Чтобы максимально воспользоваться полезными свойствами цедры, важно знать, как её правильно употреблять. По словам Погодиной, не стоит использовать кожуру в больших количествах — достаточно натереть немного цедры в стакан с соком. Также можно добавлять измельчённую цедру в салаты или выпечку, но стоит помнить, что витамин С и некоторые другие полезные элементы разрушаются при высоких температурах.

Уточнения

Це́дра (от итал. cedro — цитрон) — кожура, наружный окрашенный слой (флаведо) околоплодника плодов различных цитрусовых — померанца (Citrus aurantium), лимона (Citrus limonum), апельсина (Citrus sinensis), мандарина (Citrus nobilis) и грейпфрута (Citrus paradisi).



