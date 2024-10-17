Иммунолог рассказал, какие народные средства действительно работают при простуде

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Народные средства от простуды действительно могут работать, утверждает иммунолог Владимир Болибок. В беседе с ОТР врач перечислил три продукта, которые помогают быстрее восстановиться при простуде: сбитень, лук и чеснок.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Сбитень — это горячий напиток с медом, травами и пряностями, такими как мята, шалфей, имбирь и корица. Благодаря своей высокой температуре сбитень оказывает разогревающее действие, а пряности способствуют приливу крови к области носоглотки. Это помогает быстрее избавиться от насморка, заложенности носа и дискомфорта в горле.

Лук и чеснок — ещё два эффективных средства против простуды. Они содержат фитонциды — вещества с сильными бактерицидными свойствами, которые убивают болезнетворные микроорганизмы и ускоряют процесс выздоровления.

Иммунолог также рекомендовал увеличить потребление цитрусовых при первых симптомах простуды или гриппа. Витамины, содержащиеся в этих фруктах, укрепляют иммунитет и помогают организму активнее бороться с вирусами и бактериями.

"Иммунная система будет готова более активно бороться с вирусами и бактериями благодаря общеукрепляющему действию", — заключил Болибок.

Уточнения

Иммуноло́гия (от лат. immunis — свободный, освобождённый, избавленный от чего-либо + греч. λόγος — знание) — медико-биологическая наука, изучающая реакции организма на чужеродные структуры (антигены): механизмы этих реакций, их проявления, течение и исход в норме и патологии, а также разрабатывающая методы исследования и лечения.



