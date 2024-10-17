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Почему красная рыба не всегда полезна: три важных аспекта

1:51
Еда

Лосось часто оказывается в центре внимания, будь то в повседневном рационе или на праздничном столе. Пользу этого продукта обсуждают повсеместно, однако диетолог Уилсон Санчес предостерегает, что не стоит безоговорочно доверять "исключительной" репутации красной рыбы.

Почему красная рыба не всегда полезна: три важных аспекта
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis, PDM

Три минуса любой красной рыбы:

Лососевые, к которым относятся семга, нерка, кета, кижуч и горбуша, обладают ярким вкусом, богаты витаминами, минералами, жирными кислотами и белком. Однако Уилсон Санчес в беседе с USA Today выделила три негативных аспекта:

  1. Накопление тяжелых металлов. Красная рыба, особенно лососевые, может накапливать тяжелые металлы и ртуть, что делает её менее безопасной для частого употребления. В этом отношении белая рыба "притягивает" вредные вещества значительно реже.
  2. Высокое содержание соли. Способы приготовления, такие как консервирование или копчение, могут лишать рыбу пользы и насыщать её солью. Эти виды обработки особенно вредны для людей с гипертонией, хотя в свежем виде лосось, наоборот, полезен для сердечно-сосудистой системы.
  3. Взаимодействие с лекарствами. Рыбий жир, богатый омега-3 жирными кислотами, может разжижать кровь. Это может быть опасно для людей, принимающих антикоагулянты, так как сочетание с лососем может усилить эффект препаратов и привести к нежелательным последствиям.

Таким образом, хотя красная рыба остается полезным продуктом, её следует употреблять в меру, а не в избытке. Нет причин полностью отказываться от лосося, но важно учитывать его минусы. К тому же, он остается популярным ингредиентом многих блюд.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.
Один из ценнейших промысловых видов среди лососей. Мясо и икра сёмги обладают высокими гастрономическими качествами и являются деликатесными продуктами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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