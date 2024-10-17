Почему красная рыба не всегда полезна: три важных аспекта

Лосось часто оказывается в центре внимания, будь то в повседневном рационе или на праздничном столе. Пользу этого продукта обсуждают повсеместно, однако диетолог Уилсон Санчес предостерегает, что не стоит безоговорочно доверять "исключительной" репутации красной рыбы.
Лососевые, к которым относятся семга, нерка, кета, кижуч и горбуша, обладают ярким вкусом, богаты витаминами, минералами, жирными кислотами и белком. Однако Уилсон Санчес в беседе с USA Today выделила три негативных аспекта:
Таким образом, хотя красная рыба остается полезным продуктом, её следует употреблять в меру, а не в избытке. Нет причин полностью отказываться от лосося, но важно учитывать его минусы. К тому же, он остается популярным ингредиентом многих блюд.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.
Один из ценнейших промысловых видов среди лососей. Мясо и икра сёмги обладают высокими гастрономическими качествами и являются деликатесными продуктами.
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