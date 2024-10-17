Почему красная рыба не всегда полезна: три важных аспекта

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Лосось часто оказывается в центре внимания, будь то в повседневном рационе или на праздничном столе. Пользу этого продукта обсуждают повсеместно, однако диетолог Уилсон Санчес предостерегает, что не стоит безоговорочно доверять "исключительной" репутации красной рыбы.

Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis, PDM

Три минуса любой красной рыбы:

Лососевые, к которым относятся семга, нерка, кета, кижуч и горбуша, обладают ярким вкусом, богаты витаминами, минералами, жирными кислотами и белком. Однако Уилсон Санчес в беседе с USA Today выделила три негативных аспекта:

Накопление тяжелых металлов. Красная рыба, особенно лососевые, может накапливать тяжелые металлы и ртуть, что делает её менее безопасной для частого употребления. В этом отношении белая рыба "притягивает" вредные вещества значительно реже. Высокое содержание соли. Способы приготовления, такие как консервирование или копчение, могут лишать рыбу пользы и насыщать её солью. Эти виды обработки особенно вредны для людей с гипертонией, хотя в свежем виде лосось, наоборот, полезен для сердечно-сосудистой системы. Взаимодействие с лекарствами. Рыбий жир, богатый омега-3 жирными кислотами, может разжижать кровь. Это может быть опасно для людей, принимающих антикоагулянты, так как сочетание с лососем может усилить эффект препаратов и привести к нежелательным последствиям.

Таким образом, хотя красная рыба остается полезным продуктом, её следует употреблять в меру, а не в избытке. Нет причин полностью отказываться от лосося, но важно учитывать его минусы. К тому же, он остается популярным ингредиентом многих блюд.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

Может достигать длины 1,5 м и массы 43 кг. Максимальная продолжительность жизни 13 лет.

Один из ценнейших промысловых видов среди лососей. Мясо и икра сёмги обладают высокими гастрономическими качествами и являются деликатесными продуктами.



