Признаки качественной докторской колбасы: что нужно знать

Эксперт рассказала, как выбрать докторскую колбасу, приближенную к советскому эталону. Этот продукт остается популярным и сегодня, как для завтраков, так и для праздничных нарезок и приготовления оливье.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

В 1930-х годах докторская колбаса считалась диетическим продуктом, содержащим минимум ингредиентов: мясо, яйца и молоко. Со временем в рецептуру начали добавлять крахмал и муку. Однако, по словам экспертов, найти колбасу, максимально приближенную к оригиналу, можно и в наши дни.

Пищевой технолог Юлия Леликова рекомендует выбирать колбасу в натуральной оболочке, которая должна плотно прилегать к содержимому и быть сухой. Важно помнить, что срок хранения такой колбасы составляет от 5 до 15 суток.

Еще один важный критерий — это срез колбасы. Он должен быть серо-розового цвета, а не ярко-розового, что указывает на использование красителей. Срез должен быть гладким, без вкраплений жира, пузырьков и следов воды.

Аромат колбасы должен быть ненавязчивым. Если запах специй доминирует, это может свидетельствовать о попытке производителя замаскировать некачественные ингредиенты.

Леликова также советует проверять содержание воды в колбасе. Для этого достаточно отрезать кусок и сжать его. Если выделяется лишняя влага, это признак некачественного продукта, в который добавлена вода для удешевления производства.

Уточнения

«До́кторская» — популярный в СССР и на постсоветском пространстве сорт варёной колбасы высшего сорта, соответствующий ГОСТ 23670-79. Диетический продукт бледно-розового цвета с пониженным содержанием жиров.





