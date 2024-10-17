Какое молоко подходит для приготовления кофе

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Дарья Соболева, руководитель группы бренд-бариста компании "Милфудс", рассказала, какое молоко лучше не использовать для приготовления кофе с молоком.

Фото: commons.wikimedia.org by Couleur, PDM

Животное молоко всегда хорошо сочетается с кофе, но альтернативные виды молока могут не подойти. По словам эксперта, для кофе не рекомендуется использовать соевое и овсяное молоко, так как они плохо сочетаются с кофейным вкусом. Эти виды молока имеют специфический вкус и не такие сладкие, как кокосовое или ореховое молоко. Кроме того, банановое молоко не подходит для более кислотного кофе.

Для домашнего приготовления кофе бариста посоветовала выбирать молоко из профессиональной линейки, так как оно лучше подходит для смешивания с кофе.

Жирность молока не влияет на вкус кофе, но влияет на его плотность — напиток может стать более водянистым. Тем не менее, это не портит кофе, заключила специалист.

Уточнения

Бари́ста (итал. barista — буквально «человек, работающий за барной стойкой», бармен, буфетчик) — кофевар, специалист по приготовлению кофе (в основном именно эспрессо), умеющий правильно приготовить кофе (в том числе с использованием искусства латте-арт) или напитки на его основе и подать посетителю. Другими словами, это человек, выполняющий функции бармена, но работающий не с алкоголем и коктейлями, а с кофе или напитками на основе кофе.



