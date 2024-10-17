Как выбрать качественную халву: советы экспертов Роспотребнадзора

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, почему халва является лучшей альтернативой другим сладостям.

Фото: pixabay.com by 647264, PDM

Халва изготавливается из карамельной и белковой массы на основе семян и орехов. Характерная волокнистая структура продукта достигается благодаря добавлению натуральных пенообразователей, таких как солодковый или мыльный корень, которые содержат сапонины.

Как отметили специалисты, халва богата магнием, который помогает организму справляться со стрессом. Никотиновая кислота (витамин РР) снижает уровень "плохого" холестерина, а клетчатка улучшает работу пищеварительной системы.

Халва также полезна для людей с нарушениями сна. Благодаря витаминам группы В и витамину Е, которые содержатся в семенах и орехах, этот продукт оказывает положительное влияние на нервную систему.

Еще одно преимущество халвы — это ее "чистый" состав. В отличие от многих других сладостей, в халву не добавляют ароматизаторы, красители и консерванты.

Эксперты советуют обращать внимание на внешний вид халвы при выборе. Качественная халва должна быть пластичной, легко ломаться или резаться, а не рассыпаться. В ней не должно быть черных оболочек от семечек, а наличие следов жира или влаги сигнализирует о нарушениях в производстве.

Уточнения

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Важнейшими соединениями являются токоферолы и токотриенолы. Все соединения группы жирорастворимы.

Витамин Е впервые был выделен в 1922 году, а в 1938 был синтезирован химическим путём.



