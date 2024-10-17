Как современные фрукты могут навредить здоровью: что нужно знать

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Анна Шейфер предупредила, что чрезмерное употребление фруктов и ягод может оказаться вредным для здоровья, несмотря на их несомненную пользу.

Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, CC0

Растительные продукты, безусловно, богаты витаминами, антиоксидантами, органическими кислотами и минералами, которые необходимы для нормальной работы организма. Однако, как и в любом другом вопросе, важно соблюдать меру.

Рекомендуется ежедневно потреблять минимум 400 граммов некрахмалистых овощей и фруктов. Это может показаться большим количеством, но на практике это всего 1-2 яблока, апельсин, небольшая гроздь винограда или банан среднего размера. Важно отдавать предпочтение дикорастущим фруктам и ягодам. Промышленные сорта, особенно вне сезона, можно ограничить до 200 граммов в день.

Шейфер также отметила, что современные фрукты содержат в пять раз больше сахара, чем фрукты 30 лет назад. Чрезмерное потребление фруктозы, которая является основным "подсластителем" плодов, может привести к синтезу триглицеридов и мочевой кислоты. Это особенно опасно для людей с метаболическим синдромом, сахарным диабетом, подагрой, ожирением печени или избыточным весом. Даже здоровым людям не следует превышать допустимую норму, чтобы избежать негативных последствий для пищеварительной системы.

Уточнения

Фруктоза (левулоза, фруктовый сахар), C 6 H 12 O 6 — моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы. Один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина). Широко применяется в пищевой промышленности как подсластитель. Выполняет важные биохимические функции в организме человека.



