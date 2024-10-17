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Как современные фрукты могут навредить здоровью: что нужно знать

1:28
Еда

Диетолог Анна Шейфер предупредила, что чрезмерное употребление фруктов и ягод может оказаться вредным для здоровья, несмотря на их несомненную пользу.

Как современные фрукты могут навредить здоровью: что нужно знать
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез, CC0

Растительные продукты, безусловно, богаты витаминами, антиоксидантами, органическими кислотами и минералами, которые необходимы для нормальной работы организма. Однако, как и в любом другом вопросе, важно соблюдать меру.

Рекомендуется ежедневно потреблять минимум 400 граммов некрахмалистых овощей и фруктов. Это может показаться большим количеством, но на практике это всего 1-2 яблока, апельсин, небольшая гроздь винограда или банан среднего размера. Важно отдавать предпочтение дикорастущим фруктам и ягодам. Промышленные сорта, особенно вне сезона, можно ограничить до 200 граммов в день.

Шейфер также отметила, что современные фрукты содержат в пять раз больше сахара, чем фрукты 30 лет назад. Чрезмерное потребление фруктозы, которая является основным "подсластителем" плодов, может привести к синтезу триглицеридов и мочевой кислоты. Это особенно опасно для людей с метаболическим синдромом, сахарным диабетом, подагрой, ожирением печени или избыточным весом. Даже здоровым людям не следует превышать допустимую норму, чтобы избежать негативных последствий для пищеварительной системы.

Уточнения

Фруктоза (левулоза, фруктовый сахар), C6H12O6 — моносахарид из группы кетогексоз, изомер глюкозы. Один из наиболее распространённых в природе сахаров: встречается как в индивидуальном состоянии, так и в составе дисахаридов (сахарозы) и полисахаридов (инулина). Широко применяется в пищевой промышленности как подсластитель. Выполняет важные биохимические функции в организме человека.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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