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Специалисты рекомендуют ограничить потребление чая мате из-за его опасности

1:17
Еда

Чай мате набирает популярность как тонизирующий напиток с богатым содержанием полезных веществ. Однако ученые пришли к выводу, что мате может нанести вред организму.

Специалисты рекомендуют ограничить потребление чая мате из-за его опасности
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Исследователи заявили, что при традиционном заваривании чая из листьев падуба парагвайского с использованием горячей воды (около 65°C) образуются канцерогены. Эти опасные соединения попадают в воду, а затем в организм человека, нанося вред различным системам. При длительном употреблении канцерогены могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Ученые утверждают, что вред от одной чашки мате может быть сопоставим с выкуриванием ста сигарет.

Кроме того, из-за высокого содержания кофеина чай мате может вызывать бессонницу, повышенную тревожность, головные боли и аритмию. Хотя напиток обладает сильным бодрящим эффектом, специалисты считают, что риски превышают его преимущества.

Эксперты рекомендуют ограничить потребление чая мате и перейти на более безопасные альтернативы, такие как черный, зеленый, красный или травяной чай, которые имеют все плюсы мате, но не угрожают здоровью.

Уточнения

Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей. Указанные факторы могут иметь химическую (различные химические вещества), физическую (ионизирующие излучения, ультрафиолетовые лучи), а также, в некоторых случаях биологическую (онкогенные вирусы, некоторые бактерии) природу; по оценкам онкологов, 80—90 % всех форм рака у человека представляет собой результат действия таких факторов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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