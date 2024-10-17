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В чем разница между белой и красной рыбой

1:00
Еда

Белая и красная рыба — какой продукт полезнее? Гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко пояснила, что оба вида рыбы обладают полезными свойствами, но имеют свои особенности.

В чем разница между белой и красной рыбой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам специалиста, и белая, и красная рыба содержат белок и жирные кислоты, что делает их полезными для здоровья. Однако лучший вариант для взрослого человека — чередовать в рационе различные виды рыбы, чтобы получать больше питательных веществ.

Красная рыба богаче витаминами и микроэлементами, поэтому считается более питательной. В то же время белая рыба имеет меньшую калорийность, реже вызывает аллергические реакции и подходит даже для детей и людей с заболеваниями ЖКТ.

Гастроэнтеролог отметила, что для введения рыбного прикорма лучше начать с белой рыбы, такой как минтай, хек или треска. По мере взросления ребенка можно постепенно добавлять красную рыбу.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия (от др.-греч. γαστήρ, γαστρός — желудок + др.-греч. ἔντερον — кишка, кишки, кишечник + др.-греч. λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.
Раздел гастроэнтерологии, изучающий печень, желчный пузырь, желчные пути, их строение и функции, их заболевания и методы их лечения называется гепатология.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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