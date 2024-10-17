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Эндокринолог предупреждает: крабовые палочки — не лучший выбор для детей

1:18
Еда

Сурими, пастообразный рыбный фарш, не является подходящим продуктом для детей, предупреждает врач-эндокринолог из Московской области Мария Калошина. Она отметила, что наиболее популярный полуфабрикат из сурими — крабовые палочки — категорически не рекомендуется для детского питания.

Эндокринолог предупреждает: крабовые палочки — не лучший выбор для детей
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

В крабовых палочках содержится множество красителей, усилителей вкуса и консервантов, которые могут негативно влиять на психику детей, снижать внимание и ухудшать память, подчеркнула специалист. Кроме того, такие продукты содержат выраженные аллергены, которые могут вызывать реакции не только у детей, но и у взрослых.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург также отметил, что крабовые палочки относятся к ультрапереработанным продуктам с высоким содержанием добавок, а их регулярное употребление может привести к преждевременному старению. Терапевт и диетолог Маргарита Королева добавила, что в крабовых палочках отсутствуют полезные микроэлементы. В то же время биолог Ирина Лялина призвала не демонизировать этот продукт, отметив, что в умеренных количествах он может быть приемлем для диетического перекуса.

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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