Эндокринолог предупреждает: крабовые палочки — не лучший выбор для детей

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Сурими, пастообразный рыбный фарш, не является подходящим продуктом для детей, предупреждает врач-эндокринолог из Московской области Мария Калошина. Она отметила, что наиболее популярный полуфабрикат из сурими — крабовые палочки — категорически не рекомендуется для детского питания.

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В крабовых палочках содержится множество красителей, усилителей вкуса и консервантов, которые могут негативно влиять на психику детей, снижать внимание и ухудшать память, подчеркнула специалист. Кроме того, такие продукты содержат выраженные аллергены, которые могут вызывать реакции не только у детей, но и у взрослых.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург также отметил, что крабовые палочки относятся к ультрапереработанным продуктам с высоким содержанием добавок, а их регулярное употребление может привести к преждевременному старению. Терапевт и диетолог Маргарита Королева добавила, что в крабовых палочках отсутствуют полезные микроэлементы. В то же время биолог Ирина Лялина призвала не демонизировать этот продукт, отметив, что в умеренных количествах он может быть приемлем для диетического перекуса.

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.



