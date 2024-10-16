Гастроэнтеролог назвала самые вредные супы: они могут вызвать расстройство желудка

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка, грибной и гороховый суп, а также все наваристые мясные супы с масляной заправкой вредны для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала в беседе с РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам врача, в солянке слишком много соли и жиров, поэтому она является не самым полезным блюдом. Супы на мясном бульоне с заправкой из масла перегружают желудок, а грибной и гороховый противопоказаны при проблемах с ЖКТ, так как могут спровоцировать вздутие и метеоризм, отметила Сухорукова.

Ещё хуже, если в суп добавлены копчёности, подчеркнула эксперт. По её словам, такое блюдо становится тяжёлым и калорийным и может привести к расстройству желудка.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.



Гастроэнтероло́гия (от др.-греч. γαστήρ, γαστρός — желудок + др.-греч. ἔντερον — кишка, кишки, кишечник + др.-греч. λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.



Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

