Получается густой и наваристый суп: как приготовить идеальную мясную солянку

Солянка — это густой, наваристый суп, который отличается своим богатым вкусом и разнообразием ингредиентов. Сочетание различных видов мяса, солёных огурцов и специй делает её идеальным выбором для тех, кто любит насыщенные блюда. Рецепт солянки может быть разным, но блюдо всегда получается сытным и вкусным.
Говядина — 200 г
Колбаса копчёная — 150 г
Ветчина — 100 г
Солёные огурцы — 3 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Томатная паста — 2 ст. л.
Маслины — 10 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Лимон — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
Сметана и зелень для подачи
Отварите говядину до готовности. Нарежьте её небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и тушите 5 минут.
Нарежьте колбасу, ветчину и огурцы тонкими полосками. В кастрюлю с бульоном добавьте мясо, колбасные изделия, огурцы, лук с томатной пастой. Варите 15 минут.
Добавьте лавровый лист, маслины, соль и перец. Варите ещё 5 минут. Подавайте с ломтиком лимона, сметаной и зеленью.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.
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