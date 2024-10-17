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Получается густой и наваристый суп: как приготовить идеальную мясную солянку

1:29
Еда

Солянка — это густой, наваристый суп, который отличается своим богатым вкусом и разнообразием ингредиентов. Сочетание различных видов мяса, солёных огурцов и специй делает её идеальным выбором для тех, кто любит насыщенные блюда. Рецепт солянки может быть разным, но блюдо всегда получается сытным и вкусным.

Получается густой и наваристый суп: как приготовить идеальную мясную солянку
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

Говядина — 200 г
Колбаса копчёная — 150 г
Ветчина — 100 г
Солёные огурцы — 3 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Томатная паста — 2 ст. л.
Маслины — 10 шт.
Лавровый лист — 1 шт.
Лимон — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
Сметана и зелень для подачи

Приготовление

Отварите говядину до готовности. Нарежьте её небольшими кусочками. Мелко нарежьте лук и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту и тушите 5 минут.

Нарежьте колбасу, ветчину и огурцы тонкими полосками. В кастрюлю с бульоном добавьте мясо, колбасные изделия, огурцы, лук с томатной пастой. Варите 15 минут.

Добавьте лавровый лист, маслины, соль и перец. Варите ещё 5 минут. Подавайте с ломтиком лимона, сметаной и зеленью.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции.

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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