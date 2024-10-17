Вкусная и полезная гречневая каша с грибами: ужин для всей семьи за полчаса

Гречневая каша с грибами — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое многие помнят с детства. Простые ингредиенты и насыщенный вкус делают это блюдо настоящим хитом на любом столе. Приготовить гречку с грибами можно быстро, а результат всегда порадует.
Гречка — 1 стакан
Вода — 2 стакана
Лук репчатый — 1 шт.
Грибы (шампиньоны или лесные) — 300 г
Масло сливочное — 50 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Промойте гречку и залейте её кипящей водой. Варите на среднем огне до полного выпаривания воды (около 15-20 минут). Посолите. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
Нарежьте грибы и добавьте их к луку. Жарьте до выпаривания жидкости и золотистого цвета грибов.
Соедините готовую гречку с жареными грибами и луком. Добавьте сливочное масло и хорошо перемешайте.
Подавайте кашу как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. Приятного аппетита!
Гре́чка: — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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