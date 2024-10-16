Как сделать идеальные домашние пельмени: пошаговый рецепт

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени — это символ семейного уюта и тепла. Каждый, кто хоть раз готовил пельмени, знает, что это не просто еда, а традиция, объединяющая поколения. Секрет настоящих домашних пельменей заключается в правильном тесте и нежной мясной начинке.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Ингредиенты

Мука — 500 г

Вода — 250 мл

Яйцо — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Фарш (свинина + говядина) — 500 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Замесите тесто: смешайте муку, воду, яйцо и соль. Месите, пока тесто не станет эластичным. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Приготовьте начинку: мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте их к фаршу. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружки с помощью стакана. В центр каждого кружка положите начинку и аккуратно слепите края, сформировав пельмени.

Отварите пельмени в подсоленной воде с лавровым листом и перцем-горошком около 7 минут после всплытия. Подавайте пельмени с маслом, сметаной или уксусом по вкусу.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.



Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами.

