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Как сделать идеальные домашние пельмени: пошаговый рецепт

1:20
Еда

Пельмени — это символ семейного уюта и тепла. Каждый, кто хоть раз готовил пельмени, знает, что это не просто еда, а традиция, объединяющая поколения. Секрет настоящих домашних пельменей заключается в правильном тесте и нежной мясной начинке.

Как сделать идеальные домашние пельмени: пошаговый рецепт
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Ингредиенты

Мука — 500 г
Вода — 250 мл
Яйцо — 1 шт.
Соль — 1 ч. л.
Фарш (свинина + говядина) — 500 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Замесите тесто: смешайте муку, воду, яйцо и соль. Месите, пока тесто не станет эластичным. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Приготовьте начинку: мелко нарежьте лук и чеснок, добавьте их к фаршу. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружки с помощью стакана. В центр каждого кружка положите начинку и аккуратно слепите края, сформировав пельмени.

Отварите пельмени в подсоленной воде с лавровым листом и перцем-горошком около 7 минут после всплытия. Подавайте пельмени с маслом, сметаной или уксусом по вкусу.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. 

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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