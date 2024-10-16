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Традиционный русский борщ с говядиной: секреты и тонкости приготовления

1:42
Еда

Борщ — одно из самых известных блюд русской кухни, которое любят за его насыщенный вкус и пользу. Густой, с ярким цветом и насыщенными ароматами, он всегда занимает почётное место на столе. Рецепт классического борща с говядиной остаётся неизменным уже много лет, и это настоящая кулинарная драгоценность.

Традиционный русский борщ с говядиной: секреты и тонкости приготовления
Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, PDM

Ингредиенты

Говядина на кости — 500 г
Свёкла — 2 шт.
Картофель — 4 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Капуста белокочанная — 300 г
Томатная паста — 2 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Сахар — 1 ч. л.
Уксус — 1 ч. л.
Лавровый лист — 2 шт.
Соль, перец — по вкусу
Сметана и зелень для подачи

Приготовление

Отварите говядину на кости в 2 литрах воды на медленном огне, снимая пену. Варите около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Свёклу очистите, натрите на тёрке и тушите с томатной пастой, уксусом и сахаром на небольшом огне в течение 10 минут.

Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, а лук мелко нарежьте. Добавьте овощи в бульон и варите 15 минут. Нарежьте капусту тонкими полосками и добавьте в бульон вместе со свеклой. Варите ещё 10 минут.

За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, измельчённый чеснок, соль и перец. Подавайте борщ с ложкой сметаны и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа. Природные особенности мест проживания — обширные леса и долгие зимы — обусловили многие характерные особенности традиционной русской кухни.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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