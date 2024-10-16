Традиционный русский борщ с говядиной: секреты и тонкости приготовления

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ — одно из самых известных блюд русской кухни, которое любят за его насыщенный вкус и пользу. Густой, с ярким цветом и насыщенными ароматами, он всегда занимает почётное место на столе. Рецепт классического борща с говядиной остаётся неизменным уже много лет, и это настоящая кулинарная драгоценность.

Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, PDM

Ингредиенты

Говядина на кости — 500 г

Свёкла — 2 шт.

Картофель — 4 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Капуста белокочанная — 300 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Сахар — 1 ч. л.

Уксус — 1 ч. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Сметана и зелень для подачи

Приготовление

Отварите говядину на кости в 2 литрах воды на медленном огне, снимая пену. Варите около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Свёклу очистите, натрите на тёрке и тушите с томатной пастой, уксусом и сахаром на небольшом огне в течение 10 минут.

Картофель нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке, а лук мелко нарежьте. Добавьте овощи в бульон и варите 15 минут. Нарежьте капусту тонкими полосками и добавьте в бульон вместе со свеклой. Варите ещё 10 минут.

За 5 минут до готовности добавьте лавровый лист, измельчённый чеснок, соль и перец. Подавайте борщ с ложкой сметаны и свежей зеленью. Приятного аппетита!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



Ру́сская ку́хня — традиционная кухня русского народа. Природные особенности мест проживания — обширные леса и долгие зимы — обусловили многие характерные особенности традиционной русской кухни.

