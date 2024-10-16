Топ-3 низкокалорийных завтрака: они помогут похудеть, и вы не будете голодны

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Вегетарианский омлет

Вегетарианский омлет не зря является классическим завтраком. Это отличный завтрак для похудения, потому что он может быть низкокалорийным и богатым белком.

Фото: unsplash.com by Самбазон, CC0

Все, что вам нужно сделать, это подготовить небольшую миску, добавить несколько яиц, смешать их с овощами по вашему выбору, а затем вылить смесь в сотейник. Сочетайте вегетарианский омлет с гарниром из цельнозернового тоста.

Протеиновая овсянка

Добавление дополнительного белка в овсянку помогает удовлетворить тягу к еде и регулировать уровень сахара в крови, способствуя здоровой потере веса.

Просто смешайте свой обычный протеиновый порошок с овсянкой после ее приготовления. Подумайте о том, чтобы добавить еще ореховое масло, свежие фрукты и семена для дополнительного витаминного и минерального заряда.

Греческий йогурт с ягодами

Если у вас нет времени готовить, греческий йогурт с ягодами — простой вариант завтрака, способствующий похудению. Греческий йогурт содержит много белка и мало калорий, но обязательно выбирайте несладкий вид, чтобы избежать лишних добавленных сахаров. Сочетайте греческий йогурт с фруктами по вашему выбору.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

