Топ-3 низкокалорийных завтрака: они помогут похудеть, и вы не будете голодны

Вегетарианский омлет не зря является классическим завтраком. Это отличный завтрак для похудения, потому что он может быть низкокалорийным и богатым белком.
Все, что вам нужно сделать, это подготовить небольшую миску, добавить несколько яиц, смешать их с овощами по вашему выбору, а затем вылить смесь в сотейник. Сочетайте вегетарианский омлет с гарниром из цельнозернового тоста.
Добавление дополнительного белка в овсянку помогает удовлетворить тягу к еде и регулировать уровень сахара в крови, способствуя здоровой потере веса.
Просто смешайте свой обычный протеиновый порошок с овсянкой после ее приготовления. Подумайте о том, чтобы добавить еще ореховое масло, свежие фрукты и семена для дополнительного витаминного и минерального заряда.
Если у вас нет времени готовить, греческий йогурт с ягодами — простой вариант завтрака, способствующий похудению. Греческий йогурт содержит много белка и мало калорий, но обязательно выбирайте несладкий вид, чтобы избежать лишних добавленных сахаров. Сочетайте греческий йогурт с фруктами по вашему выбору.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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