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Попробуйте приготовить вьетнамские блинчики: получаются вкусные и нежные

0:54
Еда

Ингредиенты

Подготовьте 140 г рисовой муки, 120 мл кокосового молока, 120 мл воды, 1/3 чайной ложки порошка куркумы, 1/2 чайной ложки соли. Если хотите, то можно добавить одну чайную ложку сахара.

Попробуйте приготовить вьетнамские блинчики: получаются вкусные и нежные
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Приготовление

Смешайте все компоненты до получения однородной консистенции. Оставьте тесто отдыхать на 10 минут. Сковородку смажьте маслом и разогрейте. Выливайте готовое тесто на сковородку и выпекайте блинчики как обычные.

Пока блинчик жарится выкладывайте начинку на одну сторону, потом накройте другой стороной и жарьте еще пару минут. Положите блин на тарелку.

Подавать блинчики можно, украсив зеленью, если начинка несладкая, или сладким топпингом, растопленным шоколадом или медом.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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