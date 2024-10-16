Попробуйте приготовить вьетнамские блинчики: получаются вкусные и нежные

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Ингредиенты

Подготовьте 140 г рисовой муки, 120 мл кокосового молока, 120 мл воды, 1/3 чайной ложки порошка куркумы, 1/2 чайной ложки соли. Если хотите, то можно добавить одну чайную ложку сахара.

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Приготовление

Смешайте все компоненты до получения однородной консистенции. Оставьте тесто отдыхать на 10 минут. Сковородку смажьте маслом и разогрейте. Выливайте готовое тесто на сковородку и выпекайте блинчики как обычные.

Пока блинчик жарится выкладывайте начинку на одну сторону, потом накройте другой стороной и жарьте еще пару минут. Положите блин на тарелку.

Подавать блинчики можно, украсив зеленью, если начинка несладкая, или сладким топпингом, растопленным шоколадом или медом.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

