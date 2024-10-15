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Классический салат Цезарь: все тонкости создания легендарного блюда

1:58
Еда

Салат Цезарь — одно из самых известных и популярных блюд в мире. Его неизменная классическая рецептура и сочное, выразительное сочетание вкусов завоевали сердца миллионов гурманов. Но чтобы насладиться по-настоящему вкусным Цезарем, нужно знать нюансы его правильного приготовления. Рассказываем все секреты создания этого легендарного салата.

Классический салат Цезарь: все тонкости создания легендарного блюда
Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, CC BY 2.0

Классический состав салата Цезарь

Традиционный рецепт включает в себя следующие ингредиенты:

  • листья салата романо (или другие листовые салаты);
  • гренки, обжаренные в чесночном масле;
  • пармезан, тертый или нарезанный;
  • анчоусы (в виде пасты или растертых в соусе);
  • яичный желток;
  • оливковое масло;
  • лимонный сок;
  • чеснок;
  • соль и перец.

Приготовление соуса

Ключевую роль в салате Цезарь играет фирменный соус. Чтобы создать его, нужно:

  1. В миске смешать яичный желток, измельченный чеснок, анчоусы, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец.
  2. Тщательно перемешать до получения однородной кремообразной консистенции.
  3. Добавить натертый пармезан и еще раз хорошо перемешать.

Сборка салата

  1. Промойте и обсушите листья салата.
  2. Разложите их на тарелке и полейте приготовленным соусом.
  3. Добавьте гренки, посыпьте дополнительной порцией тёртого пармезана.
  4. При желании можно дополнить салат кусочками отварной курицы или креветками.

Секрет идеального вкуса

Для достижения безупречного вкуса важно использовать только свежие, высококачественные продукты. Не пренебрегайте анчоусами, они придают неповторимый "морской" оттенок. Тщательно перемешивайте соус, чтобы он стал густым и кремообразным. И не забывайте про хрустящие гренки — они придают салату приятную текстуру.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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