Как приготовить вкусный салат из простых ингредиентов

Салат "Чайка" — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Легкий в приготовлении, он наверняка понравится всем за его сочетание вкусов и текстур.
Подготовка лука
Нарежьте лук мелкими кубиками. Чтобы убрать горечь, присущую репчатому луку, обдайте его кипятком — это сделает лук мягче и уберет излишнюю остроту.
Подготовка других ингредиентов
Нарежьте вареные яйца и огурцы маленькими кубиками, примерно такого же размера, как зеленый горошек. Сыр нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке, в зависимости от выбранного вида сыра.
Смешайте ингредиенты
В большой миске соедините нарезанные яйца, огурцы, лук, сыр и зеленый горошек.
Заправка
Добавьте майонез или сметану в качестве заправки (в зависимости от ваших предпочтений) и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Подача
Салат готов! Подайте его к столу и наслаждайтесь вкусом, который оценят все ваши гости.
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