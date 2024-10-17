Как приготовить вкусный салат из простых ингредиентов

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Чайка" — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Легкий в приготовлении, он наверняка понравится всем за его сочетание вкусов и текстур.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты для салата "Чайка":

Вареные вкрутую куриные яйца — 4-5 штук

Зеленый горошек из банки — 250 мл

Твердый, плавленый или колбасный сыр — 200 г

Белый или фиолетовый репчатый лук — 1 маленькая головка

Майонез или сметана — для заправки

Свежие или маринованные огурцы — по желанию

Пошаговый рецепт:

Подготовка лука

Нарежьте лук мелкими кубиками. Чтобы убрать горечь, присущую репчатому луку, обдайте его кипятком — это сделает лук мягче и уберет излишнюю остроту.

Подготовка других ингредиентов

Нарежьте вареные яйца и огурцы маленькими кубиками, примерно такого же размера, как зеленый горошек. Сыр нарежьте мелкими кубиками или натрите на крупной терке, в зависимости от выбранного вида сыра.

Смешайте ингредиенты

В большой миске соедините нарезанные яйца, огурцы, лук, сыр и зеленый горошек.

Заправка

Добавьте майонез или сметану в качестве заправки (в зависимости от ваших предпочтений) и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Подача

Салат готов! Подайте его к столу и наслаждайтесь вкусом, который оценят все ваши гости.