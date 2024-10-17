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Как испечь яблочный пирог за 35 минут: простой пошаговый рецепт

2:06
Еда

Этот рецепт яблочного пирога подойдёт даже для тех, кто никогда раньше не занимался выпечкой. Важно соблюдать все шаги, особенно взбивать белки отдельно от желтков — именно это придаёт тесту лёгкость и пышность, даже если в пироге будет много яблок.

Как испечь яблочный пирог за 35 минут: простой пошаговый рецепт
Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0

Необходимые ингредиенты:

  • Яблоки кислых сортов — 4-5 штук
  • Мука — 200 г (1 стакан)
  • Сахар — 80 г (чуть меньше половины стакана)
  • Яйца — 4 штуки
  • Пищевая сода — ½ чайной ложки
  • Молотая корица — 1 чайная ложка с горкой
  • Корень имбиря — кусочек длиной около 3 см
  • Соль — 1-2 щепотки
  • Масло растительное для смазывания формы

Пошаговый рецепт:

Разогрейте духовку

Включите духовку на 180 градусов, чтобы она нагрелась, пока вы готовите тесто.

Подготовьте яблоки

Нарежьте яблоки тонкими ломтиками и смешайте их в глубокой миске с корицей и солью. Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте получившийся сок к яблокам.

Взбейте белки

В отдельной миске взбейте белки до твердых пиков. Это важно, чтобы тесто получилось воздушным.

Взбейте желтки с сахаром

В другой миске взбейте желтки с сахаром, пока масса не увеличится в объёме и не станет светло-кремовой.

Соедините белки с желтками

Аккуратно смешайте взбитые белки с желтками. Затем постепенно добавляйте муку и соду, осторожно перемешивая.

Соберите пирог

Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки, равномерно распределите его по дну. Сверху выложите яблочную начинку.

Выпекайте пирог

Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 30-35 минут. За 3-5 минут до готовности включите режим гриля, чтобы получить румяную корочку сверху.

Теперь ваш яблочный пирог готов! Он будет пышным, ароматным и невероятно вкусным.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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