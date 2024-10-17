Как испечь яблочный пирог за 35 минут: простой пошаговый рецепт

Этот рецепт яблочного пирога подойдёт даже для тех, кто никогда раньше не занимался выпечкой. Важно соблюдать все шаги, особенно взбивать белки отдельно от желтков — именно это придаёт тесту лёгкость и пышность, даже если в пироге будет много яблок.
Разогрейте духовку
Включите духовку на 180 градусов, чтобы она нагрелась, пока вы готовите тесто.
Подготовьте яблоки
Нарежьте яблоки тонкими ломтиками и смешайте их в глубокой миске с корицей и солью. Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте получившийся сок к яблокам.
Взбейте белки
В отдельной миске взбейте белки до твердых пиков. Это важно, чтобы тесто получилось воздушным.
Взбейте желтки с сахаром
В другой миске взбейте желтки с сахаром, пока масса не увеличится в объёме и не станет светло-кремовой.
Соедините белки с желтками
Аккуратно смешайте взбитые белки с желтками. Затем постепенно добавляйте муку и соду, осторожно перемешивая.
Соберите пирог
Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки, равномерно распределите его по дну. Сверху выложите яблочную начинку.
Выпекайте пирог
Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 30-35 минут. За 3-5 минут до готовности включите режим гриля, чтобы получить румяную корочку сверху.
Теперь ваш яблочный пирог готов! Он будет пышным, ароматным и невероятно вкусным.
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