Как испечь яблочный пирог за 35 минут: простой пошаговый рецепт

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Этот рецепт яблочного пирога подойдёт даже для тех, кто никогда раньше не занимался выпечкой. Важно соблюдать все шаги, особенно взбивать белки отдельно от желтков — именно это придаёт тесту лёгкость и пышность, даже если в пироге будет много яблок.

Фото: flickr.com by Stacy, CC BY 2.0

Необходимые ингредиенты:

Яблоки кислых сортов — 4-5 штук

Мука — 200 г (1 стакан)

Сахар — 80 г (чуть меньше половины стакана)

Яйца — 4 штуки

Пищевая сода — ½ чайной ложки

Молотая корица — 1 чайная ложка с горкой

Корень имбиря — кусочек длиной около 3 см

Соль — 1-2 щепотки

Масло растительное для смазывания формы

Пошаговый рецепт:

Разогрейте духовку

Включите духовку на 180 градусов, чтобы она нагрелась, пока вы готовите тесто.

Подготовьте яблоки

Нарежьте яблоки тонкими ломтиками и смешайте их в глубокой миске с корицей и солью. Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте получившийся сок к яблокам.

Взбейте белки

В отдельной миске взбейте белки до твердых пиков. Это важно, чтобы тесто получилось воздушным.

Взбейте желтки с сахаром

В другой миске взбейте желтки с сахаром, пока масса не увеличится в объёме и не станет светло-кремовой.

Соедините белки с желтками

Аккуратно смешайте взбитые белки с желтками. Затем постепенно добавляйте муку и соду, осторожно перемешивая.

Соберите пирог

Выложите тесто в смазанную маслом форму для выпечки, равномерно распределите его по дну. Сверху выложите яблочную начинку.

Выпекайте пирог

Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте 30-35 минут. За 3-5 минут до готовности включите режим гриля, чтобы получить румяную корочку сверху.

Теперь ваш яблочный пирог готов! Он будет пышным, ароматным и невероятно вкусным.