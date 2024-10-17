Как приготовить домашние сырные чипсы

Домашние сырные чипсы — отличная альтернатива магазинным перекусам для тех, кто любит хрустящие закуски, но хочет готовить что-то полезнее. Этот простой рецепт позволит вам приготовить ароматные и хрустящие чипсы с минимальным набором ингредиентов.
Натрите сыр
Используйте терку для того, чтобы натереть твердый сыр, после чего его нужно расплавить. Это можно сделать либо в микроволновке, либо на водяной бане.
Соедините ингредиенты
В миске смешайте расплавленный сыр, миндальную муку, соль и специи по вкусу (например, сушеный чеснок и куркуму). Вымешивайте тесто до однородности.
Раскатайте тесто
На пергаментной бумаге для выпечки раскатайте тесто в тонкий пласт, чтобы чипсы получились хрустящими.
Нарежьте чипсы
Нарежьте тесто на треугольники или другую желаемую форму. Поместите заготовки на противень, предварительно застеленный пергаментом.
Запекайте
Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 10-15 минут, до тех пор, пока чипсы не станут золотистыми и слегка подрумяненными.
Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля, реже — других корнеплодов или различных плодов, как правило, обжаренных в масле.
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Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.