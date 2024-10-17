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Как приготовить домашние сырные чипсы

1:29
Еда

Домашние сырные чипсы — отличная альтернатива магазинным перекусам для тех, кто любит хрустящие закуски, но хочет готовить что-то полезнее. Этот простой рецепт позволит вам приготовить ароматные и хрустящие чипсы с минимальным набором ингредиентов.

Как приготовить домашние сырные чипсы
Фото: commons.wikimedia.org by Juan Emilio Prades Bel, CC BY-SA 4.0

Рецепт сырных чипсов

Ингредиенты для 4 порций:

  • 300 г твердого сыра
  • 150 г миндальной муки
  • Соль и специи по вкусу (например, сушеный чеснок, куркума)

Как приготовить сырные чипсы:

Натрите сыр

Используйте терку для того, чтобы натереть твердый сыр, после чего его нужно расплавить. Это можно сделать либо в микроволновке, либо на водяной бане.

Соедините ингредиенты

В миске смешайте расплавленный сыр, миндальную муку, соль и специи по вкусу (например, сушеный чеснок и куркуму). Вымешивайте тесто до однородности.

Раскатайте тесто

На пергаментной бумаге для выпечки раскатайте тесто в тонкий пласт, чтобы чипсы получились хрустящими.

Нарежьте чипсы

Нарежьте тесто на треугольники или другую желаемую форму. Поместите заготовки на противень, предварительно застеленный пергаментом.

Запекайте

Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 10-15 минут, до тех пор, пока чипсы не станут золотистыми и слегка подрумяненными.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля, реже — других корнеплодов или различных плодов, как правило, обжаренных в масле.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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