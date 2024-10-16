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Как нужно варить яйца, чтобы потом легко почистить их от скорлупы

1:52
Еда

Хотя варка яиц может показаться простым процессом, иногда возникают трудности с тем, чтобы легко очистить их от скорлупы. Половина белка может остаться на скорлупе, если не учитывать несколько важных нюансов.

Как нужно варить яйца, чтобы потом легко почистить их от скорлупы
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, CC BY-SA 4.0

Как сварить яйца, чтобы они легко чистились?

Секрет легкой очистки яиц кроется в соблюдении нескольких правил, касающихся как подготовки яиц до варки, так и правильного их охлаждения после.

Подготовка яиц перед варкой

Важно учитывать температуру яиц перед тем, как вы погрузите их в воду. Если вы кладете яйца прямо из холодильника в кипящую воду, существует риск того, что скорлупа потрескается из-за резкого перепада температур. Чтобы этого избежать, рекомендуется подержать яйца под струей теплой воды, доведя их до комнатной температуры.

Охлаждение после варки

Чтобы скорлупа легко отходила от белка, сразу после варки яйца следует поместить под холодную воду. Оставьте их под струей холодной воды на 3-5 минут. Это создаст резкий контраст температур, что облегчит процесс очистки.

Длительность варки

Время варки яиц зависит от того, как вы предпочитаете желток — всмятку или вкрутую, а также от того, в какую воду вы погружаете яйца. Если вы кладете яйца в теплую воду и постепенно нагреваете её, яйца варятся дольше:

  • Для вкрутую — 10-11 минут;
  • Для всмятку — 5-6 минут.

Если же вы опускаете яйца сразу в кипяток, время сокращается:

  • Для вкрутую — 8-9 минут;
  • Для всмятку — 2-4 минуты.

Оптимальная температура воды при варке яиц должна быть около 80 градусов, чтобы избежать излишнего кипения и резких изменений текстуры.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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