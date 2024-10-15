Готовим восхитительный салат с крабовыми палочками и зеленью

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Салат с крабовыми палочками и зеленью непременно порадует домочадцев. Блюдо просто в приготовлении и обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

Крабовые палочки — 1 упаковка

Зелёный лук — 1 пучок

Петрушка — 3 веточки

Яйцо — 3 шт.

Майонез — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварить яйца и дать им время остыть. Нарезать крабовые палочки крупными кубиками. Нашинковать зелёный лук и петрушку. В миске соединить кусочки яиц и крабовых палочек. Добавить зелень и майонез. Посолить. Перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

