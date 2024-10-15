Готовим восхитительный салат с крабовыми палочками и зеленью

Салат с крабовыми палочками и зеленью непременно порадует домочадцев. Блюдо просто в приготовлении и обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
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