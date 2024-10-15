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Готовим восхитительный салат с крабовыми палочками и зеленью

0:44
Еда

Салат с крабовыми палочками и зеленью непременно порадует домочадцев. Блюдо просто в приготовлении и обладает отличными вкусовыми качествами. Раскрываем его рецепт.

Готовим восхитительный салат с крабовыми палочками и зеленью
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Ингредиенты

  • Крабовые палочки — 1 упаковка
  • Зелёный лук — 1 пучок
  • Петрушка — 3 веточки
  • Яйцо — 3 шт.
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отварить яйца и дать им время остыть.
  2. Нарезать крабовые палочки крупными кубиками.
  3. Нашинковать зелёный лук и петрушку.
  4. В миске соединить кусочки яиц и крабовых палочек. Добавить зелень и майонез. Посолить. Перемешать. Приятного аппетита!

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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