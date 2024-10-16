Мёд, сыр и оливковое масло — как не купить подделку

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог Катерина Кузина рассказала, какие продукты чаще всего подделывают и как можно распознать фальсификат. Она отметила, что даже на ярмарках и в торговых сетях можно столкнуться с ненатуральными товарами.

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Одним из наиболее подделываемых продуктов является мед. Вместо натурального продукта покупатели нередко приобретают смесь крахмала, сахара и ароматизаторов. Для проверки меда специалист рекомендует капнуть на него йод. Если мед посинеет, значит, это фальсификат.

Часто подделывают также сметану и оливковое масло. Вместо сметаны покупатели могут получить смесь из крахмала и пальмового масла, а оливковое масло иногда заменяют смесью различных растительных масел.

Сыр также находится в списке подделываемых продуктов. По словам Кузиной, недобросовестные производители добавляют в сыр пальмовое масло и ароматизаторы для имитации натурального запаха. Проверить качество сыра можно, слегка надавив на него — если появится вода, то продукт поддельный.

Самым подделываемым продуктом, по мнению Кузиной, является бутилированная вода. Определить подделку на вид практически невозможно, поэтому нутрициолог советует покупать воду только у проверенных производителей.

Уточнения

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую. В искусстве — изготовление произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства в подражание стилю какой-либо исторической эпохи или какого-либо известного мастера с целью сбыта или образец подобной фабрикации.



