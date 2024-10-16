Чем отличаются фета и фетакса: разница в составе и пользе

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

На полках магазинов можно встретить два похожих продукта: фету и фетаксу. Чем же они отличаются?

Фото: flickr.com by ralph and jen, CC BY 2.0

Как поясняет повар, сыр фета — это традиционный греческий сыр, изготовленный из овечьего или козьего молока. Настоящую фету не так просто найти в популярных магазинах, поэтому эксперты рекомендуют выбирать фермерскую продукцию.

Права на производство сыра фета строго ограничены, что побуждает производителей создавать аналоги. Один из таких продуктов — фетакса, которая лишь созвучна по названию. Отличия заметны в составе: в фетаксе нередко используются заменители молочного жира, из-за чего ее текстура более пластичная.

Оригинальная фета больше напоминает спрессованный творог — она крошится при нарезании и имеет зернистую структуру. Для ее изготовления используют бактериальную закваску, богатую витаминами, минералами и пробиотиками. Кроме того, фета содержит триптофан, который укрепляет иммунитет и улучшает сон.

Фетаксу, в свою очередь, называют диетическим продуктом. Она содержит много кальция и менее соленая, что для многих потребителей является преимуществом.

Фетакса доступнее и может использоваться в качестве замены феты в салатах и других блюдах. Однако стоит помнить, что оба продукта содержат насыщенные жиры, которые могут быть вредны для сердца и сосудов, а также соль, способствующую гипертонии и негативно влияющую на почки. Злоупотреблять ни одним из этих сыров не рекомендуется.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.



