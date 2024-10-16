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Что происходит с макаронами при повторном нагреве

1:15
Еда

Макароны — универсальный гарнир, который можно подавать с котлетами, стейками, овощным салатом или использовать как самостоятельное блюдо с соусом. Благодаря этому многие хозяйки готовят макароны впрок, порой на несколько дней вперед, храня их в холодильнике и разогревая перед подачей. Однако такие действия могут быть опасны для здоровья, предупредила диетолог Марият Мухина.

Что происходит с макаронами при повторном нагреве
Фото: Own work by Popo le Chien, PDM

По словам специалиста, при повторном нагреве крахмал, содержащийся в макаронах, становится модифицированным, что делает его трудноперевариваемым для организма. Более того, при повторной термической обработке от крахмала "отрываются" электроны, образуя свободные радикалы, которые могут вызывать мутации в клетках организма.

Употребление повторно разогретых макарон может иметь негативные последствия для здоровья, отметила Мухина. Чтобы нейтрализовать свободные радикалы, придется употреблять продукты, богатые антиоксидантами.

Диетолог рекомендует есть макароны сразу после приготовления. В крайнем случае, для минимизации вреда, макароны можно употреблять в холодном виде, хотя это далеко не каждому придется по вкусу.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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