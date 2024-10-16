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Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить

Еда

Осенью продолжается заготовка овощей на зиму, и квашеная капуста традиционно становится главным блюдом на столе. Однако, перед тем как приступить к приготовлению, хозяйки советуют учесть несколько тонкостей, связанных с выбором дней для закваски.

Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Согласно народным приметам, квасить капусту лучше в "мужские" дни — вторник и четверг, так как они содержат букву "р" в названии. В эти дни капуста получится хрустящей, сочной и ароматной. Не рекомендуется готовить в "женские" дни — среду, пятницу и субботу, так как это может негативно сказаться на качестве заготовок.

Важно также учитывать настроение при закваске капусты — лучше всего приступать к делу в добром расположении духа и спокойной атмосфере.

Еще одно важное условие — это время суток и фаза луны. Оптимальное время для закваски — утро или вечер, когда луна растет. Самый неблагоприятный период — новолуние.

Согласно лунному календарю, лучшими днями для закваски капусты в октябре станет 16-е число. В ноябре же наиболее удачные дни для этой процедуры — с 3 по 8 ноября, с 12 по 15 ноября, а также 30 ноября.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). Квашеная капуста широко используется в салатах и гарнирах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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