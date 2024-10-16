Как избежать сезонного набора веса зимой: полезные рекомендации

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

С наступлением холодов многие люди начинают есть больше, что является естественным явлением, но часто сопровождается сезонным набором веса, напомнила врач-диетолог Елизавета Варданян.

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Чем холоднее становится на улице, тем сильнее тянет на горячую выпечку, десерты и другие сладости, отметила специалист. Это связано с тем, что организм через такую пищу пытается компенсировать упадок сил и дефицит витаминов. Кроме того, еда, насыщенная сахаром, помогает поднять настроение.

Сезонный набор веса также связан со снижением физической активности, добавила Варданян. Врач успокоила, что небольшое увеличение веса — в пределах двух-трех килограммов — не должно вызывать беспокойство, поскольку эти лишние килограммы легко уходят весной.

Тем не менее, некоторые могут набрать больше. Чтобы этого избежать, Елизавета Варданян советует отказаться от употребления монопродуктов, включить в рацион больше полезных жиров и клетчатки, а также сделать питание более сбалансированным.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии.



