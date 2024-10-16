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Как сэкономить на новогоднем столе: что закупить заранее

1:18
Еда

Октябрь на дворе, до Нового года еще два месяца, но эксперты Роспотребнадзора рекомендуют готовиться к празднику заранее. Закупка определенных продуктов уже осенью поможет не только сэкономить, но и избежать проблем с поиском необходимых ингредиентов перед праздниками.

Как сэкономить на новогоднем столе: что закупить заранее
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

По мнению специалистов, некоторые продукты для новогоднего стола лучше приобрести в октябре или ноябре, пока они не подорожали из-за повышенного спроса. В их число входят консервированные продукты, такие как маслины, оливки, кукуруза, горошек и разносолы — они пригодятся для салатов и закусок.

Также в список рекомендуемых покупок входят растительное масло, соль, сахар, крупы, специи, мука и майонез — все это можно купить заранее без риска порчи. В конце ноября или начале декабря стоит задуматься о покупке яиц, которые могут храниться в холодильнике до 30 дней.

Кроме того, перед праздниками обычно дорожают соки и шампанское. Если хранить их правильно, они сохранят свои качества до праздника.

Не стоит откладывать покупку икры, соленой рыбы и сырокопченых колбас, хотя их лучше приобретать максимально свежими.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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