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Быстрый ужин с лисичками: рецепт с пастой и сливочным маслом

1:10
Еда

Лисички — это не только вкусные, но и очень удобные грибы для кулинарии. Они не требуют предварительной варки перед жаркой, а также их редко поражают черви и насекомые.

Быстрый ужин с лисичками: рецепт с пастой и сливочным маслом
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

Эти грибы идеально подходят для быстрого ужина. Лисички часто жарят с картофелем и луком, но они также отлично сочетаются с лапшой, что делает их прекрасным ингредиентом для пасты. Все необходимые ингредиенты доступны: лисички, фетучини, лук, чеснок, сливочное масло, соль и перец.

Для приготовления отварите фетучини до состояния альденте. Лук и чеснок обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, после чего добавьте лисички и томите их около семи минут. Затем добавьте в сковороду фетучини и оставшееся сливочное масло, продолжая готовить еще четыре минуты. Блюдо получится сытным, вкусным и полезным.

Кулинары рекомендуют добавить в пасту куриное филе, бекон или сыр, чтобы сделать её еще более сытной. Для завершения блюда можно украсить его зеленью.

Уточнения

Фетучини (итал. fettuccine, транслитерация: феттуччине, от fettuccia — ленточка) — один из типов итальянской пасты, популярный в Риме. Фетучини — это тонкие плоские полоски теста шириной около 7 мм: они похожи на тальятелле, от которых отличаются только большей шириной. Одним из самых популярных блюд с использованием фетучини является фетучини Альфредо. Популярность этого блюда привела и к более широкому распространению фетучини, как разновидности пасты.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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