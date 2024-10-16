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Как обработать грибы и избежать отравления: советы экспертов

1:05
Еда

Грибы могут накапливать вредные вещества, такие как радионуклиды, соли тяжелых металлов и пестициды. При неправильной обработке лесных грибов существует риск серьезного отравления. Чтобы этого избежать, Роспотребнадзор Пермского края дал несколько рекомендаций, как "очистить" грибы максимально быстро.

Как обработать грибы и избежать отравления: советы экспертов
Фото: Pexels by StockSnap, PDM

Первое и важнейшее правило — не оставлять грибы надолго в тепле. После сортировки и мытья грибы необходимо обработать путем варки. Эксперты советуют варить их в течение 45 минут, дважды меняя воду. Только после этого грибы можно использовать для приготовления блюд.

Если вы планируете мариновать или солить грибы, не используйте глазурованную керамическую или оцинкованную посуду. Оптимальными вариантами будут сталь и стекло.

Для дополнительной безопасности рекомендуется собирать грибы в экологически чистых местах. Следует избегать сбора грибов вдоль дорог, в городской черте и вблизи промышленных объектов.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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