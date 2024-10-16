Как обработать грибы и избежать отравления: советы экспертов

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибы могут накапливать вредные вещества, такие как радионуклиды, соли тяжелых металлов и пестициды. При неправильной обработке лесных грибов существует риск серьезного отравления. Чтобы этого избежать, Роспотребнадзор Пермского края дал несколько рекомендаций, как "очистить" грибы максимально быстро.

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Первое и важнейшее правило — не оставлять грибы надолго в тепле. После сортировки и мытья грибы необходимо обработать путем варки. Эксперты советуют варить их в течение 45 минут, дважды меняя воду. Только после этого грибы можно использовать для приготовления блюд.

Если вы планируете мариновать или солить грибы, не используйте глазурованную керамическую или оцинкованную посуду. Оптимальными вариантами будут сталь и стекло.

Для дополнительной безопасности рекомендуется собирать грибы в экологически чистых местах. Следует избегать сбора грибов вдоль дорог, в городской черте и вблизи промышленных объектов.

Уточнения

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