Жиросжигающие свойства грейпфрутов: что нужно знать

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Грейпфруты часто считаются диетическим продуктом благодаря низкому содержанию сахара и калорий, а также из-за их предполагаемых жиросжигающих свойств. Однако, как объяснил доктор Сергей Агапкин, эта информация не совсем точна.

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Грейпфруты полезны в рационе, но рассчитывать только на них для похудения не стоит. В эфире программы "О самом главном", специалист подчеркнул, что мякоть грейпфрута не обладает жиросжигающими свойствами — это миф.

Доктор уточнил, что жиросжигающие компоненты действительно содержатся в кожуре цитрусовых. Но это не повод включать кожуру в рацион или делать из нее отвары, так как это не поможет в похудении. Основой успешного снижения веса остаются соблюдение дефицита калорий, физическая активность и сбалансированное питание, включающее все необходимые витамины, минералы и макронутриенты.

Ранее гастроэнтеролог София Кардашова предупреждала, что грейпфруты могут вступать в реакцию с определенными лекарственными препаратами, такими как средства против бессонницы, гипертонии и тревожных расстройств, вызывая побочные эффекты.

Уточнения

Грейпфру́т помпельмус гроздевидный (лат. Cītrus paradīsi) — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.



