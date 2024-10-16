Как плесневые сыры могут навредить бронхам и легким

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыры с благородной плесенью считаются одними из самых изысканных деликатесов благодаря их неповторимому аромату и приятной кремообразной текстуре. Эти продукты также легко усваиваются организмом, так как плесневые грибки помогают расщеплять белки и жиры, объясняет нутрициолог Елена Баширова.

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Однако специалист предупреждает, что, хотя грибница благородной плесени не продуцирует опасные вещества для человека, плесневые грибы, присутствующие в сырах, могут быть вредны для некоторых людей. Например, грибковая смесь, используемая в производстве сыров бри и камамбера, может негативно повлиять на бронхи и легкие людей с ослабленной иммунной системой.

Елена Баширова также рекомендует быть осторожными при употреблении таких сыров людям с грибковыми заболеваниями, пожилым и беременным женщинам. Кроме того, не стоит часто давать сыры с плесенью детям.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.



