Винегрет без долгой варки: рецепт на сковороде от Натальи Калниной

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Винегрет — это всесезонный салат, но осенью все его ингредиенты всегда можно найти на кухне или в холодильнике. Единственный недостаток блюда — длительная варка овощей. Однако кулинарный блогер Наталья Калнина предложила ускоренный способ приготовления, который занимает всего 3 минуты.

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Ключ к быстрому приготовлению — это использование сковороды. Свеклу, картофель и морковь можно приготовить прямо на ней, что не только сокращает время, но и сохраняет витамины и минералы.

Для начала помойте и очистите овощи, затем нарежьте их одинаковыми кубиками. Выложите свеклу на сковороду, добавьте немного подсолнечного масла и перемешайте — это предотвратит окрашивание других овощей в розовый цвет. Затем добавьте к свекле картофель и морковь, налейте немного воды, но, по совету блогера, не перемешивайте ингредиенты. Просто закройте сковороду крышкой и поставьте на огонь. Как только содержимое закипит, засеките 3 минуты и выключайте плиту.

Дайте овощам остыть под крышкой, а затем переложите их в миску. Добавьте квашеную капусту, соленые огурцы, лук и горошек. Для заправки используйте оригинальную смесь: масло, горчицу, лимонный сок, соль и перец.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла. Наряду с оливье являлся традиционным салатом советской кухни, уступая ему в благородности и праздничности.



