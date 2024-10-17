Малосольные огурцы с чесноком и укропом: горячий способ, будут готовы уже через сутки

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Консервирование овощей на зиму — это настоящее удовольствие для каждой хозяйки! Хрустящие огурчики, приготовленные в банке, всегда пользуются большим спросом. Однако процесс заготовки овощей может быть довольно сложным и трудоёмким, требующим много времени и усилий.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Хотим поделиться с вами быстрым рецептом приготовления малосольных огурцов, которые можно сделать в банке. Малосольные огурцы, приправленные чесноком и укропом, получаются невероятно вкусными и хрустящими.

Ингредиенты (на одну двухлитровую банку):

Огурцы — для заполнения банки

Вода (кипяток) — по необходимости

Лавровый лист — 1 штука

Чеснок — 1 головка

Укроп — пучок

Соль — 2 столовые ложки

Приготовление:

Перед тем как положить огурцы в банку, тщательно промойте их холодной водой и отрежьте кончики. Удобнее всего солить огурцы в двухлитровых банках. Стерилизовать их не нужно, но сполоснуть обязательно. На дно банки положите укропные зонтики, лавровый лист, очищенные зубчики чеснока и соль. По желанию можно добавить горошины перца. Положите огурцы в банку — вертикально или горизонтально. Сверху положите ещё один слой укропа и чеснока, а затем посыпьте солью. Залейте огурцы кипятком до уровня "плечиков". Закройте банку капроновой крышкой. Аккуратно встряхните банку, чтобы соль растворилась. Оставьте банку при комнатной температуре до полного остывания. Затем уберите в холодильник. Через 24 часа ваши малосольные огурцы с укропом и чесноком будут готовы! Доставайте огурчики по одному и наслаждайтесь вкусной хрустящей закуской, которая особенно хороша летом.

Уточнения

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.



Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae).



Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).



