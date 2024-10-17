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Малосольные огурцы с чесноком и укропом: горячий способ, будут готовы уже через сутки

1:52
Еда

Консервирование овощей на зиму — это настоящее удовольствие для каждой хозяйки! Хрустящие огурчики, приготовленные в банке, всегда пользуются большим спросом. Однако процесс заготовки овощей может быть довольно сложным и трудоёмким, требующим много времени и усилий.

Малосольные огурцы с чесноком и укропом: горячий способ, будут готовы уже через сутки
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, CC BY 3.0

Хотим поделиться с вами быстрым рецептом приготовления малосольных огурцов, которые можно сделать в банке. Малосольные огурцы, приправленные чесноком и укропом, получаются невероятно вкусными и хрустящими.

Ингредиенты (на одну двухлитровую банку):

  • Огурцы — для заполнения банки
  • Вода (кипяток) — по необходимости
  • Лавровый лист — 1 штука
  • Чеснок — 1 головка
  • Укроп — пучок
  • Соль — 2 столовые ложки

Приготовление:

  1. Перед тем как положить огурцы в банку, тщательно промойте их холодной водой и отрежьте кончики.
  2. Удобнее всего солить огурцы в двухлитровых банках. Стерилизовать их не нужно, но сполоснуть обязательно. На дно банки положите укропные зонтики, лавровый лист, очищенные зубчики чеснока и соль. По желанию можно добавить горошины перца.
  3. Положите огурцы в банку — вертикально или горизонтально.
  4. Сверху положите ещё один слой укропа и чеснока, а затем посыпьте солью.
  5. Залейте огурцы кипятком до уровня "плечиков".
  6. Закройте банку капроновой крышкой.
  7. Аккуратно встряхните банку, чтобы соль растворилась.
  8. Оставьте банку при комнатной температуре до полного остывания. Затем уберите в холодильник.
  9. Через 24 часа ваши малосольные огурцы с укропом и чесноком будут готовы!
  10. Доставайте огурчики по одному и наслаждайтесь вкусной хрустящей закуской, которая особенно хороша летом.

Уточнения

Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae).

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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