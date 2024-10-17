Малосольные огурцы с чесноком и укропом: горячий способ, будут готовы уже через сутки

Консервирование овощей на зиму — это настоящее удовольствие для каждой хозяйки! Хрустящие огурчики, приготовленные в банке, всегда пользуются большим спросом. Однако процесс заготовки овощей может быть довольно сложным и трудоёмким, требующим много времени и усилий.
Хотим поделиться с вами быстрым рецептом приготовления малосольных огурцов, которые можно сделать в банке. Малосольные огурцы, приправленные чесноком и укропом, получаются невероятно вкусными и хрустящими.
Ингредиенты (на одну двухлитровую банку):
Приготовление:
Ма́лосо́льные огурцы́ — традиционное блюдо белорусской, польской, русской, украинской и ряда других кухонь мира, которое готовят из огурцов методом краткосрочной засолки.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae).
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
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