Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки

Предлагаем вам приготовить изысканную и аппетитную заготовку — помидоры с чесноком на зиму. Рецепт очень прост и не требует множества специй, достаточно лишь чеснока.
Вы можете использовать как мелкие, так и средние помидоры, например, сорт "Дамские пальчики". Вес помидоров указан приблизительно и зависит от их размера. Чеснок не только придает закуске эстетичный вид, но и добавляет остроты и вкуса рассолу и самим помидорам.
Ингредиенты
Приготовление
Чеснок в баночках с помидорами выглядит очень нарядно. Ваши помидоры с чесноком на зиму готовы! Заготовку можно хранить в прохладном месте.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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