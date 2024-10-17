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Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки

2:01
Еда

Предлагаем вам приготовить изысканную и аппетитную заготовку — помидоры с чесноком на зиму. Рецепт очень прост и не требует множества специй, достаточно лишь чеснока.

Помидоры с чесноком на зиму: простой рецепт аппетитной домашней заготовки
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Pavanello, Milano, CC BY 3.0

Вы можете использовать как мелкие, так и средние помидоры, например, сорт "Дамские пальчики". Вес помидоров указан приблизительно и зависит от их размера. Чеснок не только придает закуске эстетичный вид, но и добавляет остроты и вкуса рассолу и самим помидорам.

Ингредиенты

  • Помидоры — 1,5 кг
  • Чеснок — 5-7 зубчиков
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Уксус 70% — 1 ч. л.
  • Специи (по желанию)

Приготовление

  1. Поставьте воду для маринада (пропорции указаны на 1 л воды). Вы можете использовать свой любимый маринад, но мне нравится именно такое соотношение соли и сахара. Обработайте банки горячим паром.
  2. На дно банок положите специи, если решите их использовать.
  3. Помойте помидоры и наколите их около плодоножки зубочисткой, чтобы кожица не лопнула. Уложите помидоры в банки и залейте кипятком. Дайте постоять 5-10 минут.
  4. Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль и сахар, доведите до кипения.
  5. В каждую полулитровую банку положите 1 ч. л. с горкой пропущенного через пресс чеснока. Если у вас банки большего объема, положите больше чеснока.
  6. Залейте помидоры с чесноком кипящим маринадом. На крышку добавьте по 0,25 ч. л. 70% уксуса и сразу закрутите.
  7. Переверните банки и укутайте их до остывания.

Чеснок в баночках с помидорами выглядит очень нарядно. Ваши помидоры с чесноком на зиму готовы! Заготовку можно хранить в прохладном месте.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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