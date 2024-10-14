Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От ожогов до комы: самые опасные обитатели дачных участков, о которых вы, возможно, не знали
Безупречные тушеные овощи: пошаговый рецепт для домашней кухни
Певица Саша Савельева объяснила, что ей дала "Фабрика звёзд"
Тренер назвал упражнение для здоровья коленей
Ежедневный массаж лица: польза и риски для вашей кожи
От преждевременной обрезки до неубранной листвы: типичные осенние ошибки дачников
Руководство для начинающих: как выбрать лучший мотоцикл под свои задачи
Ношение шапки осенью: секрет здоровых и сильных волос
Алёна Водонаева раскритиковала Селену Гомес за крупные руки

Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса

2:12
Еда

Готовя торт, идеальная текстура и вкус крема — одна из самых важных задач. Слишком жирный или, наоборот, слишком жидкий крем может испортить весь внешний вид и ощущения от десерта. Но есть универсальный рецепт кремового покрытия, который подойдет для любого вида торта.

Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Фото: flickr. com by Serge Melki from Indianapolis, USA, CC BY 2.0

Этот рецепт идеально сочетает в себе маслянистость и воздушность, позволяя легко распределять его по коржам и гладко декорировать торт. Кроме того, крем получается устойчивым и не "расплывается" даже при хранении в холодильнике. Попробуйте приготовить этот универсальный крем — он станет вашим верным помощником при создании любимых тортов!

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 200 г
  • Сахарная пудра — 200 г
  • Сгущённое молоко — 1 банка (380 г)
  • Ваниль (экстракт или зерна) — по вкусу

Приготовление:

  1. Достаньте сливочное масло из холодильника и дайте ему немного размягчиться при комнатной температуре. Важно, чтобы оно было мягким, но не жидким.
  2. Поместите масло в миску и взбейте его миксером на средней скорости до легкой воздушной консистенции, примерно 5 минут.
  3. Постепенно всыпайте сахарную пудру, продолжая взбивать. Пудра должна хорошо "вбиться" в масло.
  4. Затем добавьте сгущенное молоко и ваниль. Взбивайте еще 5-7 минут, пока крем не станет однородным и воздушным.
  5. Готовый крем переложите в кондитерский мешок с подходящей насадкой и можете начинать украшать им коржи вашего торта.

Важно знать:

  • Для более плотного и стабильного крема можно взять меньше сгущенки (например, 300 г).
  • Вместо ванили можно использовать любой другой ароматизатор по вкусу.
  • Если крем получился слишком густым, добавьте немного сливок или молока и взбейте еще.
  • Готовый крем хранится в холодильнике 3-4 дня.

Теперь у вас есть универсальный рецепт, который выручит при приготовлении любого торта. Наслаждайтесь идеальным кремовым покрытием!

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Банки
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Аудио 
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Туризм
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Отдых без изнуряющей жары: в каком зимнем месяце лучше всего ехать в Египет
Вкуснейшая намазка на бутерброд с тунцом: готовится быстро
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Последние материалы
От ожогов до комы: самые опасные обитатели дачных участков, о которых вы, возможно, не знали
Безупречные тушеные овощи: пошаговый рецепт для домашней кухни
Певица Саша Савельева объяснила, что ей дала "Фабрика звёзд"
Тренер назвал упражнение для здоровья коленей
Ежедневный массаж лица: польза и риски для вашей кожи
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
От преждевременной обрезки до неубранной листвы: типичные осенние ошибки дачников
Руководство для начинающих: как выбрать лучший мотоцикл под свои задачи
Ношение шапки осенью: секрет здоровых и сильных волос
Алёна Водонаева раскритиковала Селену Гомес за крупные руки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.