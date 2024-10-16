Средиземноморский томатный соус: идеален для пиццы, пасты, мяса или рыбы

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Этот томатный соус идеально подходит для пиццы, пасты, мясных и рыбных блюд. Попробуйте приготовить его и насладитесь неповторимым вкусом средиземноморской кухни!

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM

Ингредиенты:

6 помидоров

3 столовые ложки соуса чили

6 зубчиков чеснока

4 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка чабреца

Соль по вкусу

Приготовление

Для приготовления средиземноморского томатного соуса вам понадобятся свежие или замороженные помидоры. Начните с того, что ошпарьте помидоры кипятком и снимите с них кожицу. Поместите помидоры в чашу блендера. Добавьте дольки чеснока к помидорам. Добавьте готовый соус чили с травами и чабрец. Измельчите все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Посолите и добавьте оливковое масло. Переложите полученную массу в сковороду, добавьте 100 мл воды и перемешайте. Тушите на среднем огне около 15 минут, пока жидкость почти полностью не испарится. Соус должен стать густым.

Средиземноморский томатный соус готов. Теперь вы можете готовить с ним мясо гриль, пиццу или пасту. Приятного аппетита!

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

