Средиземноморский томатный соус: идеален для пиццы, пасты, мяса или рыбы
1:19
Этот томатный соус идеально подходит для пиццы, пасты, мясных и рыбных блюд. Попробуйте приготовить его и насладитесь неповторимым вкусом средиземноморской кухни!
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM
Ингредиенты:
- 6 помидоров
- 3 столовые ложки соуса чили
- 6 зубчиков чеснока
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка чабреца
- Соль по вкусу
Приготовление
- Для приготовления средиземноморского томатного соуса вам понадобятся свежие или замороженные помидоры. Начните с того, что ошпарьте помидоры кипятком и снимите с них кожицу.
- Поместите помидоры в чашу блендера.
- Добавьте дольки чеснока к помидорам.
- Добавьте готовый соус чили с травами и чабрец.
- Измельчите все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Посолите и добавьте оливковое масло.
- Переложите полученную массу в сковороду, добавьте 100 мл воды и перемешайте. Тушите на среднем огне около 15 минут, пока жидкость почти полностью не испарится. Соус должен стать густым.
Средиземноморский томатный соус готов. Теперь вы можете готовить с ним мясо гриль, пиццу или пасту. Приятного аппетита!
Уточнения
Томатный соус — овощной соус на основе томатов.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру