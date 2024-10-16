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Средиземноморский томатный соус: идеален для пиццы, пасты, мяса или рыбы

1:19
Еда

Этот томатный соус идеально подходит для пиццы, пасты, мясных и рыбных блюд. Попробуйте приготовить его и насладитесь неповторимым вкусом средиземноморской кухни!

Средиземноморский томатный соус: идеален для пиццы, пасты, мяса или рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, PDM

Ингредиенты:

  • 6 помидоров
  • 3 столовые ложки соуса чили
  • 6 зубчиков чеснока
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка чабреца
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Для приготовления средиземноморского томатного соуса вам понадобятся свежие или замороженные помидоры. Начните с того, что ошпарьте помидоры кипятком и снимите с них кожицу.
  2. Поместите помидоры в чашу блендера.
  3. Добавьте дольки чеснока к помидорам.
  4. Добавьте готовый соус чили с травами и чабрец.
  5. Измельчите все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Посолите и добавьте оливковое масло.
  6. Переложите полученную массу в сковороду, добавьте 100 мл воды и перемешайте. Тушите на среднем огне около 15 минут, пока жидкость почти полностью не испарится. Соус должен стать густым.

Средиземноморский томатный соус готов. Теперь вы можете готовить с ним мясо гриль, пиццу или пасту. Приятного аппетита!

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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