Два рецепта вкуснейших смузи: отличный перекус перед тренировкой

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Творог 150 г. Бананы 2 шт. Йогурт 200 мл. Киви 1 шт. Мёд 2 ст. л.

Способ приготовления

Положите творог в блендер, добавьте еще банан, порезанный на кусочки. Очистите киви от кожуры, нарежьте на кусочки. Положите в блендер мед и киви. Измельчите до нужной консистенции.

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Ингредиенты

Кофе 150 мл. Банан 1 шт. Йогурт 150 мл. Мед 2 ч. л. Корица, мускатный орех — по вкусу.

Способ приготовления

Порежьте банан на несколько частей, положите их в блендер вместе с йогуртом. Добавьте еще кофе, мед, специи, взбейте до однородной консистенции.

Банан разрежьте на несколько частей, смешайте в блендере с йогуртом

Добавьте мед, кофе, специи по вкусу, все взбейте в блендере до однородной консистенции. Подавайте смузи, предварительно охладив его.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



