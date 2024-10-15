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Два рецепта вкуснейших смузи: отличный перекус перед тренировкой

1:08
Еда

Ингредиенты

  1. Творог 150 г.
  2. Бананы 2 шт.
  3. Йогурт 200 мл.
  4. Киви 1 шт.
  5. Мёд 2 ст. л.

Способ приготовления

Положите творог в блендер, добавьте еще банан, порезанный на кусочки. Очистите киви от кожуры, нарежьте на кусочки. Положите в блендер мед и киви. Измельчите до нужной консистенции.

Два рецепта вкуснейших смузи: отличный перекус перед тренировкой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты

  1. Кофе 150 мл.
  2. Банан 1 шт.
  3. Йогурт 150 мл.
  4. Мед 2 ч. л.
  5. Корица, мускатный орех — по вкусу.

Способ приготовления

Порежьте банан на несколько частей, положите их в блендер вместе с йогуртом. Добавьте еще кофе, мед, специи, взбейте до однородной консистенции. 

Банан разрежьте на несколько частей, смешайте в блендере с йогуртом
Добавьте мед, кофе, специи по вкусу, все взбейте в блендере до однородной консистенции. Подавайте смузи, предварительно охладив его.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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