Положите творог в блендер, добавьте еще банан, порезанный на кусочки. Очистите киви от кожуры, нарежьте на кусочки. Положите в блендер мед и киви. Измельчите до нужной консистенции.
Порежьте банан на несколько частей, положите их в блендер вместе с йогуртом. Добавьте еще кофе, мед, специи, взбейте до однородной консистенции.
Банан разрежьте на несколько частей, смешайте в блендере с йогуртом
Добавьте мед, кофе, специи по вкусу, все взбейте в блендере до однородной консистенции. Подавайте смузи, предварительно охладив его.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.