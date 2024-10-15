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Помогает ли грейпфрут похудеть: доктор Агапкин раскрыл правду о диетическом фрукте

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Еда

Грейпфруты не обладают жиросжигающими свойствами, поэтому использовать их для похудения неэффективно, рассказал в эфире программы "О самом главном" доктор Сергей Агапкин.

Помогает ли грейпфрут похудеть: доктор Агапкин раскрыл правду о диетическом фрукте
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Врач подчеркнул, что грейпфруты рекомендуется включать в рацион, но не ради того чтобы сбросить вес, а из-за витаминов и других полезных веществ. То, что мякоть фрукта помогает сжигать жир, является мифом, добавил он.

По словам Агапкина, кожура грейпфрута действительно содержит жиросжигающие компоненты, но нет никакого смысла мучить себя, поедая её или готовя отвары. В борьбе с лишним весом куда эффективнее соблюдать дефицит калорий, физические нагрузки и разнообразный рацион, содержащий необходимые витамины, минералы и макронутриенты, подытожил специалист.

Уточнения

Грейпфру́т помпельмус гроздевидный (лат. Cītrus paradīsi) — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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