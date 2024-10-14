Готовим вкуснейшую намазку на хлеб из ананасов и бананов

Представляем вашему вниманию рецепт намазки на хлеб из ананасов и бананов. Она получится нежной и очень вкусной. Кроме того, для приготовления блюда понадобится только 3 ингредиента.
Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
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