Готовим вкуснейшую намазку на хлеб из ананасов и бананов

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Представляем вашему вниманию рецепт намазки на хлеб из ананасов и бананов. Она получится нежной и очень вкусной. Кроме того, для приготовления блюда понадобится только 3 ингредиента.

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Ингредиенты

Банан — 350 г

Консервированные ананасы — 1 банка

Лимон — 1 шт.

Приготовление

Очистить бананы от кожуры. Нарезать их средними кусочками. Аналогично поступить с консервированными ананасами. Выжать немного сока из лимона. Столовой ложки будет достаточно. В сотейнике соединить кусочки бананов и ананасов. Добавить сироп от ананасов и лимонный сок. Поставить на средний огонь. Варить в течение 20 минут, помешивая. По прошествии времени измельчить содержимое сотейника с помощью блендера. Намазка готова!

Уточнения

Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

