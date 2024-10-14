Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Бурунов объяснил, почему дорожит работой в сериале "Слово пацана": такого у меня не было
В Воронежской области прошел автопробег PROстранствие: Семейные выходные в Воронежской области
Секреты сохранения перцев: как продлить свежесть овощей
Мама рэпера Тимати рассказала, как спасла своих сыновей от тюрьмы: а друг сел
Боец поп-ММА Наби Набиев задержан в аэропорту Москвы
Блогер Юрий Подоляка назвал предательством возвращение Владимира Познера на Первый канал
Землю обетованную 20 октября покажут в Московском молодежном театре
О японской эстетике и тайнах мировой рекламы: в театре Модерн состоится цикл арт-лекций Юрия Грымова
Горсть орехов в день: ключ к снижению риска деменции на 12%

Готовим вкуснейшую намазку на хлеб из ананасов и бананов

0:57
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт намазки на хлеб из ананасов и бананов. Она получится нежной и очень вкусной. Кроме того, для приготовления блюда понадобится только 3 ингредиента. 

Готовим вкуснейшую намазку на хлеб из ананасов и бананов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты

  • Банан — 350 г
  • Консервированные ананасы — 1 банка
  • Лимон — 1 шт.

Приготовление

  1. Очистить бананы от кожуры. Нарезать их средними кусочками. Аналогично поступить с консервированными ананасами.
  2. Выжать немного сока из лимона. Столовой ложки будет достаточно.
  3. В сотейнике соединить кусочки бананов и ананасов. Добавить сироп от ананасов и лимонный сок. Поставить на средний огонь. Варить в течение 20 минут, помешивая.
  4. По прошествии времени измельчить содержимое сотейника с помощью блендера. Намазка готова!

Уточнения

Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Зимовка винограда: почему важно укрывать кусты и как сделать это правильно
Деревья и кустарники
Зимовка винограда: почему важно укрывать кусты и как сделать это правильно Аудио 
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу
Наука и техника
Продвижение в авиастроении: МАИ создал уникальную цифровую весовую платформу Аудио 
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли
Наука и техника
Ученые зафиксировали разрушение старейшей континентальной коры Земли Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО Дмитрий Плотников Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Последние материалы
Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступления животных в цирках
В аэропорту Антальи россиянка бросила новорожденного ребёнка
Никита Кологривый пояснил, что для него самое важное в карьере: я не про творчество
Как правильно выбрать диски для тяжелого автомобиля: советы Леонида Демина
Нигерийская сборная в заброшенном аэропорту: футболисты в сложной ситуации
Anti-age стоматология: секрет молодого лица без пластики
Коров всё меньше: в Молочном союзе России рассказали, почему дорожает сливочное масло
Собчак и Мизулина обменялись шутками на фоне новости о разводе певца Шамана
Самые красивые стадионы мира: архитектурные шедевры спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.