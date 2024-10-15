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Как получить дневную норму кальция

1:09
Еда

Получить дневную норму кальция — задача не из простых, но нутрициолог Екатерина Плюшкова нашла решение. Для насыщения организма этим важным элементом достаточно ежедневно употреблять 50 граммов сыра.

Как получить дневную норму кальция
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

По словам эксперта, сыр приносит организму множество полезных свойств: он помогает восполнить дефицит витаминов и минералов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, восстанавливает иммунитет, укрепляет кожу, ногти и волосы, способствует заживлению ран и даже помогает избавиться от головных болей.

Чтобы ощутить все эти положительные эффекты, важно не злоупотреблять продуктом. Взрослому человеку достаточно 50-60 граммов сыра в сутки. Причем сорт сыра может быть любым, будь то сулугуни или пармезан, поскольку в разных видах сыра содержится примерно одинаковое количество кальция.

Кроме того, сыр полезен для тех, кто отказался от мяса по собственному желанию или по медицинским показаниям. Этот молочный продукт поможет восполнить нехватку белка в рационе.

Уточнения

Ка́льций (химический символ — Ca, от лат. Calcium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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