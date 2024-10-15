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Какая рыба токсична и почему от нее лучше отказаться: мнение эксперта

1:22
Еда

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале указала на потенциально опасные виды рыбы, от которых стоит отказаться.

Какая рыба токсична и почему от нее лучше отказаться: мнение эксперта
Фото: freepik.com by drobotdean, PDM

По словам специалиста, опасность представляют рыбы-падальщики, такие как сом, пангасиус и тилапия, которые обитают в грязных водоемах и питаются останками животных. Морские хищники, такие как акула, рыба-меч и тунец, могут быть токсичными из-за высокого содержания в их мясе солей тяжелых металлов, ртути и мышьяка. Рыбы семейства карповых часто являются переносчиками плоских червей описторхов, также известных как печеночные сосальщики.

Несмотря на эти риски, Лебедева подчеркнула, что употреблять рыбу необходимо как минимум дважды в неделю, так как она является важным источником жирных кислот и витаминов. Чтобы обезопасить себя, врач рекомендует правильно готовить и обрабатывать рыбу: избегать сырой, недосоленной или недоваренной рыбы.

Ранее Роспотребнадзор также дал рекомендации по выбору охлажденной рыбы в магазинах, советуя обращать внимание на время разморозки и место обитания рыбы. Дома для дополнительной безопасности специалисты советуют посолить и поперчить рыбу перед приготовлением, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Уточнения

Эндокрино́лог — врач, получивший специализацию по вопросам диагностики, профилактики и лечения патологии эндокринной системы в интернатуре, ординатуре или на кафедре института последипломного образования врачей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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