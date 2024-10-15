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Диетолог объяснил, почему сахар опаснее алкоголя для здоровья печени

1:47
Еда

Печень, в отличие от желудка или кишечника, не содержит болевых рецепторов, поэтому на неправильное питание она не "отреагирует" болевыми ощущениями, и человек не заметит необходимость изменений в своем рационе. Диетолог Алексей Кабанов сообщил, что для здоровья печени достаточно исключить один продукт — сахар, который гораздо опаснее, чем алкоголь.

Диетолог объяснил, почему сахар опаснее алкоголя для здоровья печени
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Кабанов пояснил, что сахар является основной причиной неалкогольного ожирения печени — одного из самых распространённых диагнозов в России. Особенно вредно сочетание сахара с животными жирами, поскольку оно наносит печени ещё больший урон. Одним из самых опасных сочетаний, приводящих к циррозу и онкологическим заболеваниям, является употребление жирного мяса или фастфуда с газированными напитками. По данным "Лента.ру", в 100 мл газировки содержится около 25 г сахара — это равняется суточной норме взрослого человека.

Если к таким продуктам добавить алкоголь, то нагрузка на печень возрастает многократно. Газированные напитки из-за высокой концентрации сахара сами по себе сильно "бьют" по печени, а в сочетании с другими вредными продуктами наносят сокрушительный удар.

Для поддержания здоровья печени врачи рекомендуют включать в рацион продукты, богатые полезными жирами, такие как орехи, жирная рыба и семечки. Также важны белки — как растительные, так и животные, содержащиеся в курином мясе, индейке, яйцах и бобовых культурах. Эти продукты богаты аминокислотами, которые помогают восстанавливать клетки печени и регулировать уровень инсулина в крови.

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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