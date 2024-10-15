Как выбрать идеальный хлеб: советы эксперта по качеству выпечки

Эксперт Центра оценки качества зерна Елена Кальная поделилась рекомендациями о том, как выбрать качественный хлеб в магазине.
По словам специалиста, хлеб высокого качества, как черный, так и белый батон, должен обладать сладковатым, характерным для выпечки ароматом. Приятный запах — это первый признак качественного продукта.
Важно обратить внимание на корку хлеба. Она должна быть хрустящей, но не слишком твердой и крошащейся. Цвет черного хлеба должен быть равномерно темно-коричневым, а мякиш — с видимыми пузырьками воздуха. При надавливании хлеб должен восстанавливать свою форму, а не оставаться деформированным.
Внутри хлеб должен быть рыхлым и умеренно влажным, но не слишком сыроватым или черствым. В ржаном хлебе допускается некоторая липкость, но пшеничный хлеб должен быть без неё.
Также эксперты рекомендуют покупать хлеб в упаковке. Продукт, лежавший на открытом воздухе, может впитать неприятные запахи, покрыться пылью или стать средой для размножения микроорганизмов.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар и жиры. Cловом «хлеб» часто называют сельскохозяйственные культуры, а также само зерно этих культур и изготовляемую из него муку, используемую для выпечки.
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