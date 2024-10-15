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Как сохранить фрукты и овощи свежими на всю зиму: рекомендации эксперта

1:04
Еда

Технолог Марина Достовалова поделилась полезными советами по правильной заморозке ягод, фруктов и овощей.

Как сохранить фрукты и овощи свежими на всю зиму: рекомендации эксперта
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

По словам эксперта, для заморозки подходят только свежие и спелые продукты без признаков гнили или повреждений.

Первым шагом всегда является предварительная подготовка. Овощи и фрукты следует очищать от кожуры и семян, а такие продукты, как цветная капуста и брокколи, лучше обдать кипятком для сохранения текстуры и цвета.

После подготовки продукты необходимо разложить в пакеты или контейнеры для заморозки. Важно удалить лишний воздух из упаковки перед тем, как отправить ее в морозильную камеру. Оптимальная температура для заморозки — от -18°C и ниже. Достовалова также рекомендовала отмечать на упаковках дату заморозки, чтобы отслеживать срок годности.

Что заготовить на зиму? Мы подготовили список из 20 продуктов, которые идеально подойдут для хранения в морозильной камере.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём. В центральных областях Европейской части России последние весенние заморозки часто наблюдаются в конце мая — начале июня, а первые осенние заморозки возможны в начале сентября. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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