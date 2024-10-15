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Консервированные овощи и их влияние на артериальное давление: предупреждение врача

1:01
Еда

Терапевт Маргарита Королева предупредила, что консервированные овощи могут навредить организму из-за высокого содержания соли и уксуса.

Консервированные овощи и их влияние на артериальное давление: предупреждение врача
Фото: flickr.com by mathplourde, CC BY 2.0

По словам специалиста, для консервирования часто используют избыточное количество соли и уксуса, что негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Соль задерживает жидкость в организме, что может привести к нарушению кровообращения и повышению артериального давления.

Королева также рекомендовала отказаться от консервированных продуктов людям с гипертонией и онкологическими заболеваниями. Врач отметила, что ингредиенты, используемые в домашних заготовках, могут провоцировать и усугублять развитие злокачественных процессов.

Ранее агроном Михаил Воробьев рассказал, что для консервирования лучше всего подходят мясистые томаты с плотной мякотью и прочной кожицей. Идеальный размер — не больше куриного яйца.

Уточнения

Наиболее часто под кровяным давлением подразумевают артериа́льное давление. Кроме него, выделяют следующие виды кровяного давления: внутрисердечное, капиллярное, венозное. При каждом ударе сердца кровяное давление колеблется между наименьшим, диастолическим (от др.-греч. διαστολή «разрежение») и наибольшим, систолическим (от др.-греч. συστολή «сжатие»).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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